शिव भक्तों के लिए अच्छी खबर! बुधवार से फिर शुरू हो रही शिवखोड़ी यात्रा, इन दिशा-निर्देशों का करना होगा पालन

पौनी से शिवखोड़ी यात्रा बुधवार से फिर शुरू हो रही है जो भारी बारिश के कारण रुकी थी। श्राइन बोर्ड ने यात्रियों को सूचित किया है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रशासन ने शिवखोड़ी यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है।

संवाद सहयोगी, जागरण, पौनी। शिवखोड़ी भोले बाबा के दर्शनों के लिए भक्तों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। बुधवार से शिवखोड़ी यात्रा एक बार फिर से शुरू हो रही है। श्राइन बोर्ड की ओर से श्रद्धालुओं को इसकी औपचारिक जानकारी दे दी गई है।

5 से 7 अक्टूबर तक भारी वर्षा के चलते यात्रा बंद थी। इससे पहले भी एक बार शिवखोड़ी यात्रा 27 अगस्त को भारी वर्षा और सुरक्षा कारणों के चलते बंद कर दी गई थी। तब करीब 22 दिनों के बाद फिर यात्रा शुरू हुई थी। शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड के प्रबंधक तरसेम लाल शर्मा ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए यात्रा को बंद किया जाता है।