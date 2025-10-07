शिव भक्तों के लिए अच्छी खबर! बुधवार से फिर शुरू हो रही शिवखोड़ी यात्रा, इन दिशा-निर्देशों का करना होगा पालन
पौनी से शिवखोड़ी यात्रा बुधवार से फिर शुरू हो रही है जो भारी बारिश के कारण रुकी थी। श्राइन बोर्ड ने यात्रियों को सूचित किया है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रशासन ने शिवखोड़ी यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
संवाद सहयोगी, जागरण, पौनी। शिवखोड़ी भोले बाबा के दर्शनों के लिए भक्तों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। बुधवार से शिवखोड़ी यात्रा एक बार फिर से शुरू हो रही है। श्राइन बोर्ड की ओर से श्रद्धालुओं को इसकी औपचारिक जानकारी दे दी गई है।
5 से 7 अक्टूबर तक भारी वर्षा के चलते यात्रा बंद थी। इससे पहले भी एक बार शिवखोड़ी यात्रा 27 अगस्त को भारी वर्षा और सुरक्षा कारणों के चलते बंद कर दी गई थी। तब करीब 22 दिनों के बाद फिर यात्रा शुरू हुई थी। शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड के प्रबंधक तरसेम लाल शर्मा ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए यात्रा को बंद किया जाता है।
प्रशासन की श्रद्धालुओं से अपील
उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे प्रशासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों और सावधानियों का पालन करते हुए यात्रा करें। उन्होंने यह भी बताया कि बुधवार से शिवखोड़ी गुफा में सुबह और शाम को नियमित आरती होगी, जिसमें श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
यात्रा बहाल होने के पहले ही दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शिवखोड़ी पहुंचने की संभावना है। स्थानीय दुकानदारों और होटल संचालकों ने यात्रियों के स्वागत के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। श्राइन बोर्ड का अनुमान है कि शुरुआती दिनों में श्रद्धालुओं की भीड़ सामान्य से कहीं अधिक होगी।
बुधवार से शिवखोड़ी यात्रा भी शुरू कर दी जाएगी। श्रद्धालु बेफिक्र होकर भोले बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचे, इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे। यात्रा के दौरान श्रद्धालु प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करें। -निधि मलिक, वाइस चेयरमैन शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड व डीसी रियासी
