कश्मीर में ड्रग तस्करों के खिलाफ बड़ा एक्शन, दो तस्करों की 20 लाख की संपत्ति कुर्क

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर, जागरण। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने दक्षिण कश्मीर में अवैध नशीले पदार्थों के कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने दो ड्रग तस्करों के मकानों की कुर्की की है, जिनकी कीमत लगभग 20 लाख रुपये बताई जा रही है। यह कार्रवाई अवंतीपोर पुलिस ने की है।

आरोपियों की पहचान पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि कुर्की की कार्रवाई अवंतीपोर पुलिस ने की है। पुलिस ने जिन दो ड्रग तस्करों की संपत्ति कुर्क की है, उनकी पहचान मुजफ्फर अहमद शाला और जाविद अहमद गनई के रूप में हुई है। दोनों के खिलाफ पांपोर पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस अधिनियम के तहत विभिन्न मामले दर्ज हैं। वर्तमान में दोनों ड्रग कारोबारी उप कारावास पुलवामा में बंद हैं।