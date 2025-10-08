कश्मीर में ड्रग तस्करों के खिलाफ बड़ा एक्शन, दो तस्करों की 20 लाख की संपत्ति कुर्क
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने दक्षिण कश्मीर में नशीले पदार्थों के तस्करों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों के 20 लाख रुपये के मकान कुर्क किए। अवंतीपोरा पुलिस ने मुजफ्फर अहमद शाला और जाविद अहमद गनई की संपत्ति जब्त की जो एनडीपीएस अधिनियम के तहत आरोपी हैं और पुलवामा जेल में बंद हैं। जांच में पता चला कि उन्होंने तस्करी के धन से मकान बनाए।
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर, जागरण। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने दक्षिण कश्मीर में अवैध नशीले पदार्थों के कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने दो ड्रग तस्करों के मकानों की कुर्की की है, जिनकी कीमत लगभग 20 लाख रुपये बताई जा रही है। यह कार्रवाई अवंतीपोर पुलिस ने की है।
आरोपियों की पहचान
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि कुर्की की कार्रवाई अवंतीपोर पुलिस ने की है। पुलिस ने जिन दो ड्रग तस्करों की संपत्ति कुर्क की है, उनकी पहचान मुजफ्फर अहमद शाला और जाविद अहमद गनई के रूप में हुई है। दोनों के खिलाफ पांपोर पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस अधिनियम के तहत विभिन्न मामले दर्ज हैं। वर्तमान में दोनों ड्रग कारोबारी उप कारावास पुलवामा में बंद हैं।
जांच और कार्रवाई
पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि दोनों आरोपियों ने तस्करी से अर्जित धन का उपयोग मकान तैयार करने में किया था। पुलिस अब ड्रग तस्करों के वित्तीय ढांचे को ध्वस्त करने के लिए सघन अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत विभिन्न ड्रग कारोबारियों की संपत्ति की जांच की जा रही है और उन्हें संबंधित कानून के तहत कुर्क किया जा रहा है ¹।
पुलिस की प्रतिबद्धता
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने ड्रग तस्करों के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि यह ऑपरेशन नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए पुलिस की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने भी पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की है।
