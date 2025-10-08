पंजाब से कठुआ आ रहे कुख्यात अपराधियों ने पुलिस पोस्ट पर की फायरिंग, बाइक से गिरकर हुए घायल
पंजाब से कठुआ आ रहे तीन अपराधियों ने पुलिस पोस्ट पर फायरिंग की जिसमें पुलिसकर्मी बाल-बाल बचे। भागते समय बाइक से गिरने पर वे घायल हो गए जिनमें से दो की हालत गंभीर है। अपराधियों में याकूब अहमद उर्फ यूका भी शामिल है जो एक कुख्यात नशा तस्कर का भाई है। पुलिस ने उनके पास से पिस्टल और बाइक जब्त कर ली है और मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, कठुआ। पंजाब से कठुआ आ रहे तीन कुख्यात अपराधियों ने कीडि़यां गड़ियाल पुलिस पोस्ट पर तैनात पुलिस कर्मियों पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद भागते वक्त तीनों बाइक से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से दो की हालत गंभीर है, जिन्हें जीएमसी जम्मू भर्ती करवाया गया है।
एक कठुआ जीएमसी में उपचाराधीण हैं। घायलों में एक याकूब अहमद उर्फ यूका भी शामिल है। जो बाड़ी ब्राह्मणा के सरोर का रहने वाला है। यूका कुख्यात बदमाश एवं नशा तस्कर लहू गुज्जर का सगा भाई है।
ये वारदात बुधवार दोपहर करीब डेढ़ वजह की है। फायरिंग में पुलिस कर्मी बाल बाल बचे हैं। वारदात के वाद एसओजी के डीएसपी अश्विनी कुमार और लखनपुर पुलिस स्टेशन एसएचओ तारिक मौके पर पहुंचे। तीनों घायलों के पास पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं।
नाके पर तैनात कर्मियों पर की फायरिंग
जानकारी के अनुसार लखनपुर पुलिस और एसओजी कर्मियों ने संयुक्त रूप से नाका लगा रखा था। जहां पंजाब से कठुआ की तरफ आने वाले वाहनों की तलाशी जा रही थी। तीनों अपराधी बाइक नंबर जेके02डीक्यू 1539 पर सवार थे। जैसे ही ये नाके के पास पहुंचे तो सामने तलाशी देखकर बाइक चला रहे यूका ने पिस्टल से एक के बाद एक 5 राउंड फायर किया।
जवाब में पुलिस ने भी की फायरिंग
राउंड पुलिस नाके की टीन से बने शेड पर लगी। फायरिंग होते ही नाके पर तैनात पुलिस कर्मियों ने जवाबी फायिरंग की। साथ ही इनका पीछा किया। जब ये तीनों वहां से भागने लगे तो 100 मीटर दूर जाकर बने एक पुल पर पहुंचते ही डिवाइडर से टकराकर नीचे गिर गए। इतने में पुलिस कर्मी भी पहुंच गए। तीनों को हिरासत में लेकर जीएमसी पहुंचाया।
यूका और गोलू को जम्मू जीएमसी रेफर किया गया है
इनसे पूछताछ में दो ने अपना नाम पता बताया। जिनमें मुराद अली निवासी कठुआ और याकूव अहमद उर्फ यूका निवासी बाड़ी ब्राह्मणा सरोर अड्डा शामिल हैं। यूका को जम्मू जीएमसी रेफर किया गया है। वहीं तीसरा आरोपी भी जम्मू रेफर किया गया है। जिसका नाम गोलू है। ये पंजाब के होशियारपुर जिले के गार शंकर का रहने वाला है।
हिस्ट्रीशीटर हैं मुराद और यूका
जानकारी के अनुसार दो अपराधियों में यूका और मुराद अली पुलिस रिकार्ड के अनुसार दोनों ही हिस्ट्रीशीटर हैं। यूका पर बिश्नाह,बाड़ी ब्राह्मणा पुलिस स्टेशन में नशा तस्करी, पशु तस्करी, जानलेवा हमला करना, मारपीट करना आदि के 10 से 12 एफआईआर लगी हैं।
जबकि मुराद पर लखनपुर, कठुआ, राजबाग पुलिस स्टेशन में नशा तस्करी, पशु तस्करी, जानलेवा हमला करने के 5 से 6 मामले दर्ज हैं। यूका के भाई लहू गुज्जर पर भी इसी तरह के और पुलिस टीम पर हमला करने 15 से 16 मामले दर्ज हैं। जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।
पाकिस्तानी कनेक्शन से इंकार नहीं
तीनोंं अपराधियों के पकड़े जाने से पंजाब और जम्मू कठुआ के बीच नशा तस्करी का बड़ा नेटवर्क सामने आ रहा है। सूत्रों की मानें तो ये भी संभव है कि ये लोग पंजाब के बड़े नशा तस्करों के नेटवर्क का हिस्सा हैं। जिनके पाकिस्तान में बैठे नशा तस्करों से भी संपर्क हैं। पुलिस इस पहलू को लेकर भी पूछताछ कर रही है।
पिस्टल और बाइक जब्त
पुलिस ने फायरिंग में इस्तेमाल पिस्टल बरामद कर ली है। साथ ही बाइक को भी जब्त कर लिया है। हालांकि इनके पास से नशे से संबंधित कोई पदार्थ मिला या नहीं। इसकी अभी फिलहाल पुष्टि नहीं की जा रही।
डेढ़ वर्ष पहले भी पुलिस से हुई थी मुठभेड़, एसआई बलिदान हुए थे
इस घटना ने डेढ़ वर्ष पहले हुई इसी तरह की घटना को ताजा कर दिया। तब गैंगस्टरों से कठुआ जीएमसी में हुई मुठभेड़ में उधमपुर के रहने वाले सब इंस्पेक्टर दीपक शर्मा बलिदान हो गए थे। बुधवार जैसे ही ये वारदात हुई तो अफसरा तफरी मच गई।
एक पल के लिए पुलिसकर्मियों ने सोचा कि फायिरंग करने वाले कोई आतंकी तो नहीं। लेकिन कुछ देर के बाद पकड़े जाने पर स्पष्ट हो गया कि ये कुख्यात अपराधी हैं। तीनों पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
