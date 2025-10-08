JKBOSE ने 11वीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं की डेटशीट की जारी, पाठ्यक्रम में 15 प्रतिशत राहत

जम्मू-कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने 11वीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी है। 12वीं की परीक्षाएं 8 नवंबर से और 11वीं की 19 नवंबर से शुरू होंगी। छात्रों को पाठ्यक्रम में 15% की छूट मिलेगी। बोर्ड ने परीक्षा ड्यूटी स्टाफ से जिम्मेदारी से ड्यूटी निभाने का आग्रह किया है। छात्रों और अभिभावकों को बोर्ड की वेबसाइट पर डेटशीट देखने की सलाह दी गई है।

राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। जम्मू-कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने ग्यारहवीं कक्षा और बारहवीं कक्षा के लिए वार्षिक परीक्षाओं अक्टूबर-नवंबर सत्र की डेटशीट जारी कर दी है। बारहवीं कक्षा की परीक्षाएं 8 नवंबर और ग्यारहवीं कक्षा की परीक्षाएं 19 नवंबर से शुरू होंगी।

स्कूल शिक्षा बोर्ड की तरफ से जारी की गई जानकारी के अनुसार कश्मीर डिवीजन और जम्मू डिवीजन के विंटर जोन क्षेत्रों सहित जिला कारगिल से कुल 1,52,000 से अधिक छात्र परीक्षाओं में बैठेंगे। इनमें ग्यारहवीं के 81,000 और बारहवीं कक्षा के 71,000 छात्र) शामिल होंगे। यह परीक्षा सत्र सरकार द्वारा अक्टूबर-नवंबर में बहाल किया गया है।