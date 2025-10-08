JKBOSE ने 11वीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं की डेटशीट की जारी, पाठ्यक्रम में 15 प्रतिशत राहत
जम्मू-कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने 11वीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी है। 12वीं की परीक्षाएं 8 नवंबर से और 11वीं की 19 नवंबर से शुरू होंगी। छात्रों को पाठ्यक्रम में 15% की छूट मिलेगी। बोर्ड ने परीक्षा ड्यूटी स्टाफ से जिम्मेदारी से ड्यूटी निभाने का आग्रह किया है। छात्रों और अभिभावकों को बोर्ड की वेबसाइट पर डेटशीट देखने की सलाह दी गई है।
राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। जम्मू-कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने ग्यारहवीं कक्षा और बारहवीं कक्षा के लिए वार्षिक परीक्षाओं अक्टूबर-नवंबर सत्र की डेटशीट जारी कर दी है। बारहवीं कक्षा की परीक्षाएं 8 नवंबर और ग्यारहवीं कक्षा की परीक्षाएं 19 नवंबर से शुरू होंगी।
स्कूल शिक्षा बोर्ड की तरफ से जारी की गई जानकारी के अनुसार कश्मीर डिवीजन और जम्मू डिवीजन के विंटर जोन क्षेत्रों सहित जिला कारगिल से कुल 1,52,000 से अधिक छात्र परीक्षाओं में बैठेंगे। इनमें ग्यारहवीं के 81,000 और बारहवीं कक्षा के 71,000 छात्र) शामिल होंगे। यह परीक्षा सत्र सरकार द्वारा अक्टूबर-नवंबर में बहाल किया गया है।
छात्रों को 15 प्रतिशत पाठ्यक्रम में छूट दी जाएगी
बोर्ड के अनुसार, इन परीक्षाओं के दौरान छात्रों को 15 प्रतिशत पाठ्यक्रम में छूट दी जाएगी, यानी छात्र केवल 85 प्रतिशत पाठ्यक्रम के आधार पर परीक्षा देंगे और यह प्रयास 100 प्रतिशत के बराबर माना जाएगा। यह निर्णय हाल ही में आई भारी बारिश, बादल फटने और बाढ़ के चलते शैक्षणिक कैलेंडर में हुए व्यवधान को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
जिम्मेदारी के साथ परीक्षा में ड्यूटी निभाएं
बोर्ड ने छात्रों से परीक्षा की गंभीरता से तैयारी करने की अपील की है और पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के उच्च मानकों के साथ परीक्षा आयोजन की प्रतिबद्धता दोहराई है। बोर्ड ने परीक्षा ड्यूटी स्टाफ व फ्लाइंग दस्ते से कहा है कि वे पूरी पेशेवर जिम्मेदारी के साथ परीक्षा में ड्यूटी निभाएं ताकि परीक्षा में पारदर्शिता और ईमानदारी बनी रहे।
बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर डेटशीट देखें
इसके अलावा, जिलों के प्रशासन, पुलिस और स्कूल शिक्षा विभाग से सहयोग की अपील की गई है ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से हो सके। बोर्ड ने सभी छात्रों, अभिभावकों और संबंधित पक्षों को सलाह दी है कि वे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ही दोनों कक्षाओं की डेटशीट देखें। बताते चलें कि इससे पहले बोर्ड ने दसवीं कक्षा में विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम में दस प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की है।
