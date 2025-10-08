जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आतंकी कमांडर की संपत्ति कुर्क

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आतंकवादी फैयाज अहमद उर्फ ​​गड्डा की बडगाम स्थित संपत्ति कुर्क की जो गुलाम कश्मीर से घाटी में आतंकी गतिविधियों का संचालन कर रहा था। वह हथियार पहुंचाने धन जुटाने और आतंकियों की भर्ती में शामिल था। पुलिस को सूचना मिली थी कि वह जमीन बेचकर आतंकी नेटवर्क को धन मुहैया कराने वाला था जिसके बाद यह कार्रवाई की गई।

राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आतंकी की संपत्ति कुर्क की है। आतंकी फैयाज अहमद उर्फ गड्डा जो गुलाम जम्मू कश्मीर में बैठकर कश्मीर घाटी में आतंकी गतिविधियों को चला रहा था, उसकी जिला बडगाम में स्थित तीन कनाल 19 मरला संपत्ति कुर्क की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आतंकी गतिविधियों में थी सक्रिय भूमिका फैयाज अहमद उर्फ गड्डा जिला बडगाम के बीरवाह तहसील के तहत आने वाले दासन का रहने वाला है। वह गुलाम जम्मू कश्मीर से हथियार पहुंचाने, आतंकियों के लिए पैसे और सुरक्षित ठिकानों का बंदोबस्त करने, आतंकियों की भर्ती और सुरक्षाबलों पर हमले के लिए आवश्यक साजो-सामान उपलब्ध कराने में सक्रिय रूप से शामिल था। उसके खिलाफ वर्ष 2006 में चाडूरा पुलिस स्टेशन में गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम के तहत मामले दर्ज हैं।

पुलिस ने इस सूचना के आधार पर कार्रवाई की और अदालत की अनुमति से उक्त संपत्ति की कुर्की की। अब उक्त संपत्ति का क्रय-विक्रय नहीं हो सकता और न इसके राजस्व रिकार्ड में किसी तरह का बदलाव लाया जा सकता है।