    लेह की स्थिति पर कांग्रेस का भाजपा पर हमला, कहा- 'जानबूझकर बिगाड़े हालात', वांगचुक की गिरफ्तारी पर भी दिया बयान

    By satnam singh Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 07:17 PM (IST)

    प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भाजपा पर लेह की स्थिति संभालने में नाकामी का आरोप लगाया। पार्टी ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी की निंदा की और लद्दाख के लोगों के शांतिपूर्ण आंदोलन का समर्थन किया। कांग्रेस ने भाजपा पर लेह आंदोलनकारियों को धोखा देने और स्थिति को बिगाड़ने का आरोप लगाया।

    कांग्रेस ने युवाओं की मौत की न्यायिक जांच की मांग की और शांतिपूर्ण संवाद का आग्रह किया।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भाजपा पर लेह की स्थिति से निपटने में पूरी तरह से विफल रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने पांच सालों से शांतिपूर्ण सत्याग्रह कर रहे लद्दाख के लोगों को पीछे धकेलने की कोशिश की है।

    साथ ही विश्व प्रसिद्ध पर्यावरणविद सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए उनके शांतिपूर्ण और गैर-हिंसात्मक मांगों का समर्थन किया।

    पार्टी मुख्यालय शहीदी चौक में आयोजित पत्रकार वार्ता में कार्यवाहक प्रधान रमण भल्ला, मुख्य प्रवक्ता रविंदर शर्मा, पूर्व विधायक वेद महाजन, वरिष्ठ अधिवक्ता शाह मोहम्मद चौधरी सहित अन्य नेताओं ने भाजपा पर आरोप लगाया कि उन्होंने लेह के शांतिपूर्ण आंदोलनकारियों को पीछे धकेल दिया, जिससे हालात बिगड़ गए।

    उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों की भूख हड़ताल के दौरान सेहत खराब होने के बावजूद प्रशासन ने समय रहते स्थिति को संभालने में विफलता दिखाई। आंदोलन को समाप्त करने के लिए यह सबकुछ जानबूझकर किया गया।

    मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार और भाजपा ने लद्दाख के शांतिपूर्ण आंदोलनकारियों को धोखा दिया और समय बर्बाद करते हुए हथकंडे अपनाए, जो परिणामस्वरूप हिंसा की वजह बने।

    उन्होंने भाजपा से सवाल किया कि आखिर क्यों पांच वर्षों से लेह की जनता ने भाजपा पर विश्वास खो दिया और उनके विरोध में उग्र हो गई। भाजपा कार्यालय पर हमले को भाजपा की नाकामी और जनता के गुस्से का परिणाम बताया।

    सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तारी पर भी कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया और पूछा कि प्रशासन तीन दिन पहले तक उनके खिलाफ इतने गंभीर आरोपों पर चुप क्यों था। कांग्रेस ने भाजपा द्वारा कांग्रेस को आरोपित करने को गलत बताया क्योंकि कांग्रेस उस आंदोलन का हिस्सा नहीं थी।

    उन्होंने कहा कि भाजपा के झूठे वादे और विश्वासघात से लेह के लोग नाराज हो गए हैं और अब सोनम वांगचुक को कड़े कानूनों के तहत जेल में डाला गया है। कांग्रेस ने लद्दाख की जनता की वैध मांगों का समर्थन करते हुए स्थिति को शांतिपूर्ण संवाद के माध्यम से सुधारने का आह्वान किया।

    कांग्रेस ने चार युवाओं की मौत और 89 अन्य के घायल होने की घटना की कड़ी निंदा की और मामले की न्यायिक जांच की मांग की। उन्होंने भाजपा केंद्र सरकार और लद्दाख प्रशासन से अपील की कि वे हथकंडे छोड़कर बाचतीत करें और लेह के लोगों के शांतिपूर्ण संघर्ष को दबाने की कोशिश न करें।

    कांग्रेस ने लद्दाख के लोगों से गांधीवादी रास्ते पर चलते रहने और सरकार से वादे पूरे करने की उम्मीद जताई। साथ ही जम्मू-कश्मीर के लिए भी राज्य की बहाली की मांग दोहराई।