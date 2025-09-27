लेह की स्थिति पर कांग्रेस का भाजपा पर हमला, कहा- 'जानबूझकर बिगाड़े हालात', वांगचुक की गिरफ्तारी पर भी दिया बयान

प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भाजपा पर लेह की स्थिति संभालने में नाकामी का आरोप लगाया। पार्टी ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी की निंदा की और लद्दाख के लोगों के शांतिपूर्ण आंदोलन का समर्थन किया। कांग्रेस ने भाजपा पर लेह आंदोलनकारियों को धोखा देने और स्थिति को बिगाड़ने का आरोप लगाया।

राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भाजपा पर लेह की स्थिति से निपटने में पूरी तरह से विफल रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने पांच सालों से शांतिपूर्ण सत्याग्रह कर रहे लद्दाख के लोगों को पीछे धकेलने की कोशिश की है।

साथ ही विश्व प्रसिद्ध पर्यावरणविद सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए उनके शांतिपूर्ण और गैर-हिंसात्मक मांगों का समर्थन किया। पार्टी मुख्यालय शहीदी चौक में आयोजित पत्रकार वार्ता में कार्यवाहक प्रधान रमण भल्ला, मुख्य प्रवक्ता रविंदर शर्मा, पूर्व विधायक वेद महाजन, वरिष्ठ अधिवक्ता शाह मोहम्मद चौधरी सहित अन्य नेताओं ने भाजपा पर आरोप लगाया कि उन्होंने लेह के शांतिपूर्ण आंदोलनकारियों को पीछे धकेल दिया, जिससे हालात बिगड़ गए।

उन्होंने कहा कि भाजपा के झूठे वादे और विश्वासघात से लेह के लोग नाराज हो गए हैं और अब सोनम वांगचुक को कड़े कानूनों के तहत जेल में डाला गया है। कांग्रेस ने लद्दाख की जनता की वैध मांगों का समर्थन करते हुए स्थिति को शांतिपूर्ण संवाद के माध्यम से सुधारने का आह्वान किया।