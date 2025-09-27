Language
    कटड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, माता वैष्णो देवी आधार शिविर से दो नशा तस्कर गिरफ्तार; हेरोइन-नशीली दवाइयां बरामद

    By Rakesh Sharma Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 06:47 PM (IST)

    कटड़ा पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बाणगंगा में एक व्यक्ति से हेरोइन बरामद हुई जबकि ताराकोट रेलवे क्रॉसिंग के पास एक कार से भारी मात्रा में नशीली गोलियां जब्त की गईं। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। यह अभियान एसएचओ कटड़ा की निगरानी में चलाया गया।

    पुलिस ने कहा कि नशे के खिलाफ यह अभियान जारी रहेगा।

    संवाद सहयोगी, जागरण, कटड़ा।  पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ अपनी मुहिम को जारी रखते हुए कटड़ा क्षेत्र से दो नशा तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने दोनों मामलों में हेरोइन और बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली गोलियां बरामद की हैं।

    जानकारी के अनुसार, पुलिस चौकी बाणगंगा के प्रभारी राहुल जामवाल के नेतृत्व में बालिनी पुल से बाणगंगा लिंक रोड पर एक विशेष नाका लगाया गया। जांच के दौरान पुल की ओर से पैदल आ रहे एक व्यक्ति को रोका गया, जिसकी पहचान विजय सिंह पुत्र दलीप सिंह निवासी साड़ी, भामाग, रियासी के रूप में हुई।

    तलाशी लेने पर उसके पास से 4.30 ग्राम हेरोइन जैसा पदार्थ बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपीत को मौके पर ही गिरफ्तार कर एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। इसी तरह, दूसरे मामले में पुलिस दल ने एसआई अभिनव शर्मा के नेतृत्व में ताराकोट रेलवे क्रॉसिंग के पास गश्त के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को रोका।

    उसकी पहचान विशाल शर्मा पुत्र मोहन लाल शर्मा निवासी  रियासी मंडी, तहसील व जिला रियासी के रूप में हुई। तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपीत की वैगनार कार (नंबर जेके 21ए -0829) से भारी मात्रा में नशीली गोलियां बरामद कीं, जिनमें ब्यूप्रेनॉर्फिन – 490 गोलियां,  अल्प्राज़ोलम – 160 गोलियां,  प्रीगैबलिन – 410 गोलियां शामिल हैं। 

    पुलिस ने नशीली गोलियों व वाहन को मौके पर जब्त कर आरोपीत को गिरफ्तार कर लिया है। इन कार्रवाइयों की पुष्टि करते हुए पुलिस ने बताया कि पूरे अभियान का संचालन एसएचओ थाना कटड़ा ख्यातिमान खजूरिया के नेतृत्व में, एसडीपीओ कटड़ा डॉ. भीष्म दुबे  और एसपी कटड़ा विपन चंद्रन  की कड़ी निगरानी में किया गया। 

    पुलिस ने कहा है कि नशे के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और समाज को इस बुराई से बचाने के लिए सख्त कदम उठाए जाते रहेंगे।