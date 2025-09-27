कटड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, माता वैष्णो देवी आधार शिविर से दो नशा तस्कर गिरफ्तार; हेरोइन-नशीली दवाइयां बरामद

कटड़ा पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बाणगंगा में एक व्यक्ति से हेरोइन बरामद हुई जबकि ताराकोट रेलवे क्रॉसिंग के पास एक कार से भारी मात्रा में नशीली गोलियां जब्त की गईं। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। यह अभियान एसएचओ कटड़ा की निगरानी में चलाया गया।

संवाद सहयोगी, जागरण, कटड़ा। पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ अपनी मुहिम को जारी रखते हुए कटड़ा क्षेत्र से दो नशा तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने दोनों मामलों में हेरोइन और बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली गोलियां बरामद की हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी के अनुसार, पुलिस चौकी बाणगंगा के प्रभारी राहुल जामवाल के नेतृत्व में बालिनी पुल से बाणगंगा लिंक रोड पर एक विशेष नाका लगाया गया। जांच के दौरान पुल की ओर से पैदल आ रहे एक व्यक्ति को रोका गया, जिसकी पहचान विजय सिंह पुत्र दलीप सिंह निवासी साड़ी, भामाग, रियासी के रूप में हुई।

उसकी पहचान विशाल शर्मा पुत्र मोहन लाल शर्मा निवासी रियासी मंडी, तहसील व जिला रियासी के रूप में हुई। तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपीत की वैगनार कार (नंबर जेके 21ए -0829) से भारी मात्रा में नशीली गोलियां बरामद कीं, जिनमें ब्यूप्रेनॉर्फिन – 490 गोलियां, अल्प्राज़ोलम – 160 गोलियां, प्रीगैबलिन – 410 गोलियां शामिल हैं।