उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुलाया विधानसभा का शरदकालीन सत्र, 23 अक्टूबर से होगी शुरुआत

राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को प्रदेश विधानसभा का शरदकालीन सत्र 23 अक्टूबर 2025 को बुलाया है। इसके साथ ही प्रदेश विधानसभा के सत्र को लेकर जारी असमंजस भी दूर हो गया है।

यहां यह बताना असंगत नहीं होगा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में गत मंगलवार को संपन्न हुई प्रदेश केबिनेट की बैठक में विधानसभा सत्र 13 से 20 अक्टूबर तक बुलाने की सिफारिश उपराज्यपाल से की गई थी।

विधानसभा सचिवालय ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा सत्र बुलाए जाने की अधिसूचना जारी कर दी है। यह सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर स्थित विधानसभा परिसर में चलेगा। सत्र की कार्रवाई सुबह 10 बजे शुरु होगी।

सुबह 10 बजे होगी सत्र की शुरूआत

विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, उपराज्यपाल मनोज ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 18(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू-कश्मीर विधानसभा को 23 अक्टूबर 2025, गुरुवार को सुबह 10:00 बजे श्रीनगर में सत्र के लिए बुलाया है।