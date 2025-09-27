उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुलाया विधानसभा का शरदकालीन सत्र, 23 अक्टूबर से होगी शुरुआत
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 23 अक्टूबर 2025 को जम्मू-कश्मीर विधानसभा का शरदकालीन सत्र बुलाया है जिससे सत्र को लेकर बना असमंजस दूर हो गया है। विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। श्रीनगर विधानसभा परिसर में सुबह 10 बजे सत्र शुरू होगा। सभी सदस्यों को सूचित कर दिया गया है। यह सत्र जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार बुलाया गया है जिसमें छह महीने में दो सत्र होने चाहिए।
राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को प्रदेश विधानसभा का शरदकालीन सत्र 23 अक्टूबर 2025 को बुलाया है। इसके साथ ही प्रदेश विधानसभा के सत्र को लेकर जारी असमंजस भी दूर हो गया है।
यहां यह बताना असंगत नहीं होगा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में गत मंगलवार को संपन्न हुई प्रदेश केबिनेट की बैठक में विधानसभा सत्र 13 से 20 अक्टूबर तक बुलाने की सिफारिश उपराज्यपाल से की गई थी।
विधानसभा सचिवालय ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा सत्र बुलाए जाने की अधिसूचना जारी कर दी है। यह सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर स्थित विधानसभा परिसर में चलेगा। सत्र की कार्रवाई सुबह 10 बजे शुरु होगी।
सुबह 10 बजे होगी सत्र की शुरूआत
विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, उपराज्यपाल मनोज ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 18(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू-कश्मीर विधानसभा को 23 अक्टूबर 2025, गुरुवार को सुबह 10:00 बजे श्रीनगर में सत्र के लिए बुलाया है।
सभी सदस्यों को सूचित कर दिया गया
विधानसभा सचिवालय के अनुसार, सभी सदस्यों को सत्र में शामिल होने के लिए औपारिक रूप से सूचित कर दिया गया है। उन्हें सत्र की कार्यवाही में शामिल करने के लिए अपने प्रश्न और विधेयक भी जमा कराने को कहा गया है। आपको बता दें कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अनुसार, उपराज्यपाल जब चाहें सत्र बुला सकते हैं, लेकिन छह महीने में कम से कम दो सत्र होने चाहिए।
28 अक्टूबर तक सत्र बुलाना जरूरी था
नियम के अनुसार 28 अक्टूबर तक सत्र बुलाया जाना जरुरी है, क्येांकि पिछला सत्र 28 अप्रैल को हुआ था। 16 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में सत्तासीन हुई प्रदेश सरकार के लिए यह चौथा विधानसभा सत्र है।
बीते वर्ष नवंबर में संपन्न हुआ था पहला सत्र
पहला सत्र बीते वर्ष नवंबर में संपन्न हुआ था। उसके बाद दूसरा सत्र जोकि बजट सत्र था,इसी वर्ष अप्रैल में संपन्न हुआ था। तीसरा सत्र मात्र एक दिन का था, जो पहलगाम हमले से उपजे हालात के मद्देनजर 28 अप्रैल को बुलाया गया था।
