सोनम वांगचुक के पाकिस्तान कनेक्शन और विदेशी फंडिंग की भी हो रही जांच, डीजीपी जम्वाल ने बताई शक करने की वजह

लद्दाख के पुलिस महानिदेशक एसडी सिंह जम्वाल ने सोनम वांगचुक के पाकिस्तान से कथित संबंधों की जांच की बात कही है। एक पाकिस्तानी खुफिया एजेंट की गिरफ्तारी के बाद यह मामला सामने आया जिसने सीमा पार विरोध प्रदर्शनों के वीडियो भेजे थे। जम्वाल ने वांगचुक को बुधवार की हिंसा का मुख्य कारण बताया जिसमें कई लोगों की जान गई।

डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। लद्दाख के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) एसडी सिंह जम्वाल ने शनिवार को सोनम वांगचुक के पाकिस्तान से संबंध होने का आरोप लगाया और पड़ोसी देशों की उनकी यात्राओं पर सवाल उठाए। लेह में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, डीजीपी जम्वाल ने कहा कि पुलिस ने एक पाकिस्तानी पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव (पीआईओ) को गिरफ्तार किया है, जो वांगचुक के संपर्क में था। उसने सीमा पार वांगचुक के विरोध प्रदर्शनों के वीडियो भेजे थे। हमारे पास इसका रिकॉर्ड है।

जम्वाल ने वांगचुक को बुधवार की हिंसा के पीछे मुख्य व्यक्ति बताया। उन्होंने बताया कि इस झड़प में चार लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए। इसके बाद ही शुक्रवार को वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में लिया गया और राजस्थान के जोधपुर की एक जेल भेज दिया गया।

विदेशी फंडिंग-एफसीआरए के उल्लंघन की जांच जारी एसडी जम्वाल ने बताया कि उनके खिलाफ विदेशी फंडिंग और एफसीआरए के उल्लंघन की जांच चल रही है। हमारे पास एक पीआईओ है जो सीमा पार रिपोर्टिंग कर रहा था और वांगचुक के नेतृत्व में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के वीडियो भेज रहा था। पुलिस प्रमुख ने वांगचुक की कुछ विदेश यात्राओं का भी हवाला दिया और उन्हें संदिग्ध बताया। जम्वाल ने पत्रकारों को बताया कि वांगचुक ने पाकिस्तान में द डॉन के एक कार्यक्रम में भाग लिया और बांग्लादेश भी गए।"