जम्मू का एम्स बना देश का पहला सरकारी अस्पताल, देश भर के मरीजों को किफायती दरों पर दे रहा जीनोमिक परीक्षण सेवाएं
एम्स जम्मू देश का पहला सरकारी अस्पताल है जो किफायती दरों पर जीनोमिक परीक्षण सेवाएं दे रहा है। 4बेसकेयर सेंटर फॉर एडवांस्ड जीनोमिक्स एंड प्रिसिजन मेडिसिन में यह परीक्षण हो रहा है। केंद्र ने कई कैंसर रोगियों को जीनोमिक रिपोर्ट दी हैं। डॉ. शक्ति गुप्ता ने कहा कि वे लागत को कम करके रोगियों को लाभान्वित कर रहे हैं।
राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जम्मू देश का पहला सरकारी अस्पताल बना जो देश भर के मरीजों को किफायती दरों पर अत्याधुनिक जीनोमिक परीक्षण सेवाएं प्रदान कर रहा है।यह परीक्षण एम्स के 4बेसकेयर सेंटर फार एडवांस्ड जीनोमिक्स एंड प्रिसिजन मेडिसिन में हो रहा है।
यह पहल इस साल की शुरुआत में शुरू की गई थी। केवल कुछ महीनों की अवधि में केंद्र ने 15 से अधिक कैंसर प्रकारों फेफड़े, स्तन, डिम्बग्रंथि और पेट के कैंसर के कैंसर रोगियों की 125 जीनोमिक रिपोर्ट सफलतापूर्वक प्रदान की हैं।
यह भी पढ़ें- कटड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, माता वैष्णो देवी आधार शिविर से दो नशा तस्कर गिरफ्तार; हेरोइन-नशीली दवाइयां बरामद
केंद्र को विभिन्न राज्यों से कर्नाटक के अपोलो अस्पताल, दिल्ली और भुवनेश्वर के एम्स, दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल और जयपुर स्थित एसएमएस अस्पताल सहित सार्वजनिक और निजी अस्पतालों से मामले प्राप्त हुए।
एम्स जम्मू के कार्यकारी निदेशक और सीईओ डा. शक्ति गुप्ता ने बताया कि केंद्र की सेवाओं का विस्तार आन्कोलॉजी के अलावा अन्य जटिल बीमारियों तक करने की योजना पर काम चल रहा है जिससे व्यक्तिगत चिकित्सा और निवारक स्वास्थ्य सेवा में इसकी भूमिका और बढ़ेगी।
यह भी पढ़ें- उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुलाया विधानसभा का शरदकालीन सत्र, 23 अक्टूबर से होगी शुरुआत
उन्होंने कहा कि परंपरागत रूप से कैंसर के लिए उन्नत जीनोमिक परीक्षण विदेश भेजे जाते थे जिनकी लागत 3 से 5 लाख रुपये के बीच होती थीए जबकि घरेलू प्रदाता 1.5 से 2.5 लाख रुपये लेते थे। हमारे केंद्र ने इन लागतों को लगभग एक चौथाई तक कम कर दिया है जिससे कई और मरीजों के लिए लाभ के द्वार खुल गए हैं।
केंद्र दुर्लभ और वंशानुगत रोगों के लिए जीनोमिक्स आधारित विभेदक निदान प्रदान करने की योजना बना रहा है और खुद को भारत और पड़ोसी देशों के लिए एक संदर्भ केंद्र के रूप में स्थापित कर रहा है।
यह भी पढ़ें- लेह शहर में तीन दिन बाद दी कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील; स्थिति शांतिपूर्ण, दुकानों-एटीएम के बाहर दिखी लंबी कतारें
कैंसर के उपचार को व्यक्तिगत बनाने वाली वही उन्नत तकनीक दुर्लभ आनुवंशिक विकारों के निदान और परिवार स्वास्थ्य नियोजन में मार्गदर्शन में भी मदद करेगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।