जम्मू का एम्स बना देश का पहला सरकारी अस्पताल, देश भर के मरीजों को किफायती दरों पर दे रहा जीनोमिक परीक्षण सेवाएं

एम्स जम्मू देश का पहला सरकारी अस्पताल है जो किफायती दरों पर जीनोमिक परीक्षण सेवाएं दे रहा है। 4बेसकेयर सेंटर फॉर एडवांस्ड जीनोमिक्स एंड प्रिसिजन मेडिसिन में यह परीक्षण हो रहा है। केंद्र ने कई कैंसर रोगियों को जीनोमिक रिपोर्ट दी हैं। डॉ. शक्ति गुप्ता ने कहा कि वे लागत को कम करके रोगियों को लाभान्वित कर रहे हैं।

राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जम्मू देश का पहला सरकारी अस्पताल बना जो देश भर के मरीजों को किफायती दरों पर अत्याधुनिक जीनोमिक परीक्षण सेवाएं प्रदान कर रहा है।यह परीक्षण एम्स के 4बेसकेयर सेंटर फार एडवांस्ड जीनोमिक्स एंड प्रिसिजन मेडिसिन में हो रहा है।

