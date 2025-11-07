भारतीय हॉकी के 100 साल पूरे होने का मनाया जश्न, खेल मंत्री और हॉकी इंडिया एकादश के बीच हुआ मुकाबला

Language
    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 08:24 PM (IST)

    भारतीय हॉकी के 100 साल पूरे होने का जश्‍न मेजर ध्‍यानचंद राष्‍ट्रीय स्‍टेडियम में मनाया गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर खेल की कई दिग्‍गज हस्तियां मौजूद रहीं। कई पूर्व खिलाड़‍ियों को इस दौरान सम्‍मानित भी किया गया। खेल मंत्री और हॉकी इंडिया एकादश के बीच एक मैच खेला गया, जिसमें खेल मंत्री एकादश ने 3-1 से जीत दर्ज की। खेल मंत्री ने कहा कि हॉकी का सफर शानदार रहा।

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्ली। मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में शुक्रवार को भारतीय हॉकी के 100 गौरवशाली वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता गुरबख्श सिंह और असलम शेर खान सहित इस खेल के अन्य दिग्गज मौजूद रहे।

    हॉकी इंडिया ने खेल के कुछ सबसे प्रसिद्ध दिग्गजों को उनके योगदान और खिलाड़‍ियों की पीढ़‍ियों को दी गई प्रेरणा के लिए सम्मानित किया। समारोह में सम्मानित होने वालों में गुरबख्श, असलम, हरबिंदर सिंह, अजित पाल सिंह, अशोक कुमार, बीपी गोविंदा, जफर इकबाल, ब्रिगेडियर हरचरण सिंह, विनीत कुमार, मीर रंजन नेगी, रोमियो जेम्स, असुंता लाकड़ा और सुभद्रा प्रधान शामिल रहे।

    केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू और तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री थिरु उदयनिधि स्टालिन भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इन सब ने इस खेल की शानदार यात्रा की सराहना की।

    मंडाविया ने कहा कि इस खेल ने कई पड़ाव देखे हैं और ओलंपिक में हॉकी के माध्यम से ही हमने दुनिया को दिखाया कि भारत खेलों में क्या हासिल कर सकता है। शताब्दी समारोह की शुरुआत मंडाविया की अगुवाई वाली खेल मंत्री एकादश और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिरकी की कप्तानी वाली हॉकी इंडिया एकादश के बीच एक प्रदर्शनी मैच के साथ हुई।

    खेल मंत्री एकादश ने ब्यूटी डुंगडुंग, सलीमा टेटे और कृष्णा पाठक के गोलों की मदद से 3-1 से जीत दर्ज की, जबकि हॉकी इंडिया एकादश के लिए मनप्रीत सिंह ने एकमात्र गोल किया। इस मैच में पुरुष और महिला राष्ट्रीय हॉकी टीमों के खिलाड़‍ियों ने हिस्सा लिया। समारोह में स्मारक पुस्तक, 'भारतीय हॉकी के 100 वर्ष' का विमोचन भी हुआ।

    वहीं विशेष फोटो प्रदर्शनी में दुर्लभ अभिलेखीय तस्वीरें, ओलंपिक स्मृतियां और यादगार चीजें प्रदर्शित की गईं, जो 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी के स्वर्णिम पदार्पण से लेकर आधुनिक युग में इसके पुनरुत्थान तक के विकास को दर्शाती हैं।

    तिरकी ने कहा कि उस मैदान पर वापस आना बेहद भावुक कर देने वाला अनुभव रहा, जहां से उनकी हॉकी यात्रा शुरू हुई थी। इस दौरान एफआईएच हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 की ट्रॉफी का भी प्रदर्शन किया गया।

