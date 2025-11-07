हॉकी के 100 साल पूरे होने पर खिलाड़ियों ने काटा केक, स्पाेर्ट्स स्टेडियम में किया प्रतिभा का प्रदर्शन

संवाद सहयोगी, कासगंज। खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार जिला खेल कार्यालय पर शुक्रवार को भारत में हाकी के सौ वर्ष पूर्ण होने पर हाकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खिलाड़ियों ने केक काटकर खुशियां मनाई। हाकी प्रतियोगिता स्पाेर्ट्स स्टेडियम सोरों में बालक एवं बालिका वर्ग में अलग-अलग आयोजित की गई। जिसमें खिलाड़ियों ने प्रतिभाग का प्रदर्शन किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बालिका वर्ग में हाकी मैच के फाइनल मैच में एनआर पब्लिक स्कूल एवं स्पाेर्ट्स स्टेडियम,सोरों के मध्य खेल गया। जिसमें स्पाेर्ट्स स्टेडियम सोरों की टीम 5-2 विजेता रही। बालक वर्ग में हाकी मैच एनआर पब्लिक स्कूल एवं स्पाेर्ट्स स्टेडियम सोरों, के मध्य खेल गया। जिसमें एनआर पब्लिक स्कूल की टीम 1-0 विजेता रही।