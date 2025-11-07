हॉकी के 100 साल पूरे होने पर खिलाड़ियों ने काटा केक, स्पाेर्ट्स स्टेडियम में किया प्रतिभा का प्रदर्शन
हॉकी के 100 साल पूरे होने पर खिलाड़ियों ने खेल स्टेडियम में केक काटकर जश्न मनाया। इस अवसर पर खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और शताब्दी समारोह को यादगार बनाया। यह कार्यक्रम हॉकी के प्रति समर्पण और उत्साह का प्रतीक था।
संवाद सहयोगी, कासगंज। खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार जिला खेल कार्यालय पर शुक्रवार को भारत में हाकी के सौ वर्ष पूर्ण होने पर हाकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खिलाड़ियों ने केक काटकर खुशियां मनाई। हाकी प्रतियोगिता स्पाेर्ट्स स्टेडियम सोरों में बालक एवं बालिका वर्ग में अलग-अलग आयोजित की गई। जिसमें खिलाड़ियों ने प्रतिभाग का प्रदर्शन किया।
बालिका वर्ग में हाकी मैच के फाइनल मैच में एनआर पब्लिक स्कूल एवं स्पाेर्ट्स स्टेडियम,सोरों के मध्य खेल गया। जिसमें स्पाेर्ट्स स्टेडियम सोरों की टीम 5-2 विजेता रही। बालक वर्ग में हाकी मैच एनआर पब्लिक स्कूल एवं स्पाेर्ट्स स्टेडियम सोरों, के मध्य खेल गया। जिसमें एनआर पब्लिक स्कूल की टीम 1-0 विजेता रही।
विजेता व उपविजेता खिलाड़ियों को मुख्य अतिथि पालिकाध्यक्ष सोरों रामेश्वर दयाल महेरे एवं ग्राम पंचायत गंगागढ़ प्रधान मनोज कुमार ने मेडल पहनाकर सम्मानित किया इसके बाद खिलाड़ियों द्वारा केक काटकर खुशियां मनाई गईं। कार्यक्रम का संचालन उपक्रीड़ाधिकारी हरफूल सिंह ने किया। इस दौरान कुलदीप शर्मा, डा. जयसिंह, आकाश महेरे, योगेश तिवारी, विशाल पाठक, सचिन, ब्रजेश कुमार यादव, शिल्पी, मुन्ना लाल, राज कुमार आदि मौजूद रहे।
