हाॅकी के 100 साल पूरे! चंडीगढ़ में हर वर्ष होगी लीग प्रतियोगिता, प्रशासक ने लोगो किया लॉन्च, विजेता को मिलेगा 35 लाख का इनाम

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। भारतीय हाॅकी के 100 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यूटी प्रशासन ने भव्य कार्यक्रम का आयोजन कराया। सेक्टर-42 के स्टेडियम में हुए कार्यक्रम में प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ हाॅकी लीग का लोगो लाॅन्च किया।

यह लीग हर वर्ष आयोजित की जाएगी, जिसमें 35 लाख रुपये की पुरस्कार राशि निर्धारित की गई है। उन्होंने सभी उपस्थित लोगों को ‘नशा मुक्त भारत’ की शपथ भी दिलाई।

हाॅकी चंडीगढ़ के साथ मिलकर कराए गए कार्यक्रम में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय हाॅकी प्रतियोगिताओं में शहर का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों और कोच को सम्मानित किया। इनमें ओलिंपियन दीपक ठाकुर, राजपाल सिंह, बलजीत सिंह और गुरजंट सिंह के साथ-साथ भारतीय टीम के वर्तमान खिलाड़ी संजय, मनिंदर सिंह और विक्रमजीत सिंह शामिल थे।