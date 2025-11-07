हॉकी के 100 साल पूर्ण: रामपुर के सींगन खेड़ा में आज मनाया जाएगा जश्न, प्रतियोगिता मैच होंगे

जागरण संवाददाता, रामपुर। हाकी खेल के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में देश भर में मनाए जा रहे जश्न के क्रम में जनपद के सींगन खेड़ा स्थित मैदान पर भी शुक्रवार को खुशी का माहौल रहेगा। यहां खेल प्रतिभाओं को आमंत्रित किया गया है। छात्र-छात्राओं समेत विभिन्न वर्ग के बीच हाकी मैच कराए जाएंगे।

जिला क्रीडा अधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि हाकी खेल के 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इस खेल में जहां भारत ने सबसे अधिक ओलंपिक में मेडल लगातार जीते हैं। इसी क्रम में सात नवंबर शुक्रवार को जनपद के सींगनखेड़ा हाकी स्टेडियम में विभिन्न वर्गों में महिला पुरुष बालक बालिका एवं मिक्स हाकी प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी।