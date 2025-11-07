Language
    100 Years of Hockey : हाकी की उपलब्धियों में अमिट है मेरठ का नाम...उपलब्धियों की फेहरिस्त है बहुत बड़ी

    By Amit Tiwari Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 07:59 PM (IST)

    मेरठ का हॉकी के खेल में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसकी उपलब्धियों की सूची बहुत लंबी है। इस शहर ने हॉकी को नई ऊंचाइयां दी हैं और कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी दिए हैं, जिससे मेरठ का नाम हॉकी के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया है।

    कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित हाकी मैच में खिलाड़ियों के साथ अतिथिगण, आरएसओ व अन्य। सौ. खेल विभाग

    जागरण संवाददाता, मेरठ। भारतीय हाकी पर होने वाली हर चर्चा की शुरुआत और अंत उत्तर प्रदेश की समृद्ध हाकी परंपरा के उल्लेख के बिना अधूरी रहती है। भारत में इस खेल की नींव प्रदेश में ही रखी गई थी, जिसने आगे चलकर पूरे देश में हाकी को विकसित किया। देशभर में शुक्रवार को भारतीय हाकी के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया गया, लेकिन कहानी आज भी ज्यादा नहीं बदली है। आज भी उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी अपने प्रदर्शन और योगदान से न केवल देश को गौरवान्वित कर रहे हैं, बल्कि खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यह सच्चाई है कि राज्य की हाकी विरासत राष्ट्रीय गौरव, अटूट प्रतिभा और नई पीढ़ियों को प्रेरित करने की क्षमता से गहराई से जुड़ी है। भारतीय हाकी को पहचान दिलाने वाले महान खिलाड़ी प्रदेश से ही निकले हैं। इनमें मेजर ध्यानचंद, केडी सिंह ‘बाबू’ और मोहम्मद शाहिद जैसे नाम हैं।

    हाकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का मेरठ से गहरा नाता रहा है। मेरठ छावनी में तैनाती के दौरान उन्होंने मेरठ में जो हाकी की नींव डाली, वह वर्तमान ओलिंपियन वंदना कटारिया तक जारी है। एक समय ऐसा भी रहा है जब भारतीय राष्ट्रीय जूनियर टीम में अकेले मेरठ के सात से आठ खिलाड़ी रहा करते थे। मेरठ में ही जन्में मेजर ध्यानचंद के पुत्र अशोक ध्यानचंद और मोहिंदर पाल सिंह जैसे खिलाड़ियों ने ओलिंपिक तक देश का नाम रोशन किया।

    यहीं जन्में इसलाहुद्दीन सिद्दिकी पाकिस्तान के स्टार हाकी खिलाड़ी बने। रोमियो जेम्स से लेकर प्रवीण शर्मा, मेरठ में प्रशिक्षण प्राप्त कर आगे बढ़ी भारतीय महिला हाकी की स्टार खिलाड़ी वंदना कटारिया, शिवानी शर्मा ने देश का नाम रोशन किया। कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में हाकी एस्ट्रोटर्फ बनने के बाद से एक बार फिर मेरठ में हाकी के गौरव को लौटने की उम्मीद है। हाकी के सौ वर्ष पूरे होने पर विभिन्न जगहों पर हाकी प्रतियोगिताएं कराई गईं।

    स्पोर्ट्स स्टेडियम और एनएएस की टीमों ने जीता मैच
    मेरठ : खेल विभाग की ओर से शुक्रवार को कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में पुरुष व महिला हाकी मैच कराए गए। पुरुष वर्ग में दो मैच हुए। पहला मैच मेरठ-11 और स्टेडियम रेड के बीच हुआ। रोमांचक मैच में मेरठ-11 टीम ने 1:0 से यह मैच जीत लिया। टीम की ओर से अकरम ने शानदार विजयी गोल किया। टीम ने प्रतिद्वंद्वी टीम को कोई गोल नहीं करने दिया। दूसरा मैच सेना की भगत लाइंस और स्टेडियम-ब्लू टीम के बीच हुआ।

    इस मैच में स्टेडियम की टीम विजयी रही। देवा बिष्ट ने विजयी गोल किया। तीसरा मैच महिला वर्ग में स्टेडियम और एनएएस कालेज टीम के बीच हुआ। एनएएस कालेज की महिला खिलाड़ियों ने रोमांचक मैच को 2:1 के सेट से जीत लिया। एनएएस की आराध्या शर्मा और डिंपल ने गोल किया और स्टेडियम टीम से काजल को एक गोल की सफलता मिली। मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित अंतरराष्ट्रीय हाकी खिलाड़ी प्रवीण शर्मा, अंतरराष्ट्रीय हाकी अंपायर शिवानी शर्मा ने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी जितेंद्र यादव ने अतिथियों का स्वागत किया और जिला हाकी संघ के सचिव प्रदीप चिन्योटी ने संचालन किया।