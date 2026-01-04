Sirmaur News: कमरोऊ में हाईड्रा क्रेन ने सड़क किनारे खड़ी स्कूटी को मारी टक्कर, बच्चे की मौत पर लोगों का हंगामा

जागरण संवाददाता, नाहन। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में एक दर्दनाक हादसे के बाद लोगों ने हंगामा कर दिया। जिला सिरमौर के पांवटा साहिब शिलाई गुम्मा नेशनल हाईवे 707 पर एक हाईड्रा क्रेन ने कमराऊ सड़क किनारे खड़ी स्कूटी को मारी टक्कर मार दी। खड़ी स्कूटी पर बैठा 12 साल का पार्थ पुत्र सुरेश कुमार निवासी खजियार तहसील कमरऊ जिला सिरमौर हाईड्रा क्रेन की टक्कर लगने ने टायर की चपेट में आ गया।



घायल पार्थ को स्वजन ने पांवटा साहिब सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर ने पार्थ को मृत घोषित कर दिया। हादसे से गुस्साए ग्रामीणों में 3 घंटे एनएच बंद रखा। ग्रामीणों द्वारा लगातार प्रदर्शन करते हुए मोर्थ, एनएच निर्माण में लगी कंपनी प्रबंधन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं।



वहीं प्रशासन, पुलिस और प्रोजेक्ट डायरेक्टर के मौके पर ना पहुंचने के कारण एनएच जाम कर रखा है। जिससे दोनों तरफ लगभग एक किलोमीटर तक जाम लग गया और लगभग 500 छोटे बड़े वाहन फंस गए।