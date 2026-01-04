Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Sirmaur News: कमरोऊ में हाईड्रा क्रेन ने सड़क किनारे खड़ी स्कूटी को मारी टक्कर, बच्चे की मौत पर लोगों का हंगामा

    By Rajesh SharmaEdited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 06:57 PM (IST)

    सिरमौर जिले के कमरोऊ में राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर हाइड्रा और स्कूटी की टक्कर में एक बच्चे पार्थ की मौत हो गई। पुलिस के दो घंटे देरी से पहुंचने पर स्थ ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जिला सिरमौर के कमरोऊ में हादसे के बाद लोगों ने चक्का जाम कर दिया। जागरण

    जागरण संवाददाता, नाहन। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में एक दर्दनाक हादसे के बाद लोगों ने हंगामा कर दिया। जिला सिरमौर के पांवटा साहिब शिलाई गुम्मा नेशनल हाईवे 707 पर एक हाईड्रा क्रेन ने कमराऊ सड़क किनारे खड़ी स्कूटी को मारी टक्कर मार दी। खड़ी स्कूटी पर बैठा 12 साल का पार्थ पुत्र सुरेश कुमार निवासी खजियार तहसील कमरऊ जिला सिरमौर हाईड्रा क्रेन की टक्कर लगने ने टायर की चपेट में आ गया।

    घायल पार्थ को स्वजन ने पांवटा साहिब सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर ने पार्थ को मृत घोषित कर दिया। हादसे से गुस्साए ग्रामीणों में 3 घंटे एनएच बंद रखा। ग्रामीणों द्वारा लगातार प्रदर्शन करते हुए मोर्थ, एनएच निर्माण में लगी कंपनी प्रबंधन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं।

    वहीं प्रशासन, पुलिस और प्रोजेक्ट डायरेक्टर के मौके पर ना पहुंचने के कारण एनएच जाम कर रखा है। जिससे दोनों तरफ लगभग एक किलोमीटर तक जाम लग गया और लगभग 500 छोटे बड़े वाहन फंस गए। 

    किस तरह हुआ हादसा

    बताया जा रहा है कि पांवटा साहिब की तरफ से आ रही एक मोटरसाइकिल को साइड देने के चक्कर में हाइड्रा मशीन चालक ने मशीन नीचे की तरफ मोड़ी, जिससे यह हादसा हो गया। 

    यह भी पढ़ें: हिमाचल: बर्फ में सैलानियों का हुड़दंग, अर्धनग्न हालत में सरेआम लहराई शराब की बोतलें, वायरल वीडियो पर SP का एक्शन 

    क्या कहते हैं एसपी

    उधर जिला सिरमौर के पुलिस अधीक्षक निश्चित सिंह नेगी ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले में आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

    यह भी पढ़ें: धर्मशाला छात्रा मौत: 'अशोक सर ने बताया थर्ड ईयर की स्टूडेंट ने की थी रैगिंग', सहपाठी के बड़े खुलासे; ...पहले भी सुसाइड का प्रयास 

    यह भी पढ़ें: नालागढ़ विस्फोट: NIA ने पूरी की जांच, क्या है सबसे अहम कड़ी, आतंकी साजिश या अन्य गतिविधि का परिणाम?