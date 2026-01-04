नालागढ़ विस्फोट: NIA ने पूरी की जांच, क्या है सबसे अहम कड़ी, आतंकी साजिश या अन्य गतिविधि का परिणाम?

Language
    By Chaitanya Thakur Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 05:25 PM (IST)

    नालागढ़ ब्लास्ट मामले में एनआईए ने जांच पूरी कर ली है। जागरण आर्काइव

    जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में सोलन जिले के नालागढ़ में हुए विस्फोट मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम ने मौके पर जांच पूरी कर ली है। एनआईए अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और स्थानीय पुलिस व प्रशासन से पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी ली।

    प्रारंभिक जांच के बाद एनआईए की टीम लौट गई है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि फोरेंसिक जांच रिपोर्ट आने के बाद ही किसी ठोस नतीजे पर पहुंचा जाएगा।

    एनआईए की टीम नालागढ़ पहुंची थी, जहां विस्फोट की घटना को लेकर पहले से ही राज्य पुलिस और खुफिया एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं। टीम ने घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्यों की स्थिति का जायजा लिया और यह भी देखा कि अब तक स्थानीय स्तर पर क्या कार्रवाई की जा चुकी है।

    हर कड़ी की जानकारी ली

    जांच के दौरान एनआईए अधिकारियों ने जिला पुलिस, खुफिया इकाइयों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर विस्फोट से जुड़ी हर कड़ी की जानकारी ली। इसमें सीसीटीवी फुटेज, घटनास्थल के आसपास की गतिविधियों और तकनीकी साक्ष्यों की भी समीक्षा की गई। 

    संगठित साजिश की संभावना तो नहीं

    सूत्रों के अनुसार, एनआईए ने यह भी परखा कि विस्फोट किस तरह का था और इसके पीछे किसी संगठित साजिश की संभावना तो नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि इस पूरे मामले में फोरेंसिक जांच सबसे अहम कड़ी है। 

    विस्फोटक पदार्थ का प्रकार, उसकी मात्रा और इस्तेमाल की गई तकनीक का खुलासा फोरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। इसी आधार पर यह तय किया जाएगा कि मामला आतंकी साजिश से जुड़ा है या किसी अन्य गतिविधि का परिणाम है।

    फिलहाल सभी पहलुओं से जांच जारी है और किसी भी एंगल को नकारा नहीं गया है। फोरेंसिक रिपोर्ट मिलने के बाद ही अगली कार्रवाई और जांच की दिशा तय की जाएगी।

