हिमाचल: नालागढ़ पुलिस थाना के पास ब्लास्ट की NIA जांच, घटनास्थल से संदिग्ध सामग्री और गंभीर संकेत मिले

चैतन्य ठाकुर, शिमला। हिमाचल प्रदेश में सोलन जिले के नालागढ़ में नववर्ष के पहले दिन वीरवार सुबह पुलिस थाना के पास हुए धमाके की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने शुरू कर दी है। एनआइए की विशेष टीम चंडीगढ़ से नालागढ़ पहुंच गई है। इससे स्थानीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों में हलचल तेज हो गई है।

क्यों सौंपी एनआईए को जांच सूत्रों की मानें तो धमाके की प्रारंभिक जांच में कई गंभीर संकेत मिले हैं। विस्फोट की प्रकृति, इस्तेमाल की सामग्री के अवशेष और घटनास्थल की स्थिति को देखते हुए इसे सामान्य आपराधिक वारदात से अलग माना जा रहा है। इसी वजह से केंद्र सरकार ने मामले की जांच एनआइए को सौंपी है।

घटनास्थल से बरामद हुई संदिग्ध सामग्री टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर विस्फोट वाली जगह को चारों ओर से सील कर फोरेंसिक जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल से जुटाए साक्ष्यों में विस्फोटक पदार्थ के अंश, तार, धातु के टुकड़े और अन्य संदिग्ध सामग्री शामिल हैं, जिन्हें वैज्ञानिक जांच के लिए भेजा है। एनआइए के अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि धमाका किस तरह के विस्फोटक से किया और इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है।

इन पहलुओं को लेकर हो रही जांच सूत्रों के अनुसार एनआइए इस मामले में औद्योगिक क्षेत्र को निशाना बनाने की साजिश, किसी संगठित गिरोह की भूमिका और बाहरी तत्वों की संभावित संलिप्तता के पहलुओं को जोड़कर जांच कर रही है। पता लगाया जा रहा है कि कहीं यह विस्फोट किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा तो नहीं था।

फुटेज, कॉल डिटेल व संदिग्ध लोगों की सूची सौंपी एनआइए टीम ने स्थानीय पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर अब तक की जांच की पूरी जानकारी ली। पुलिस द्वारा दर्ज एफआइआर, सीसीटीवी कैमरों की फुटेज, मोबाइल काल डिटेल्स और संदिग्ध लोगों की सूची एनआइए को सौंपी गई है। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला जा रहा है।

अतिरिक्त पुलिस बल तैनात नालागढ़ और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है, जबकि प्रवेश और निकास मार्गों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन भी स्थिति पर नजर बनाए है। धमाके के बाद उद्योगपतियों और स्थानीय लोगों में चिंता है।

अन्य राज्यों तक भी बढ़ सकता है जांच का दायरा एनआइए अधिकारियों का कहना है कि जांच शुरुआती चरण में है, लेकिन किसी भी संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। टीम जल्द कुछ संदिग्धों से पूछताछ कर सकती है और जांच का दायरा अन्य राज्यों तक भी बढ़ाया जा सकता है।