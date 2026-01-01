Language
    हिमाचल: नालागढ़ पुलिस थाना के पास जोरदार धमाका, आसपास के भवनों की दीवारें और शीशे टूटे; नए साल के पहले दिन दहशत

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 12:48 PM (IST)

    नालागढ़ में नए साल की सुबह पुलिस थाना की दीवार के पास एक जोरदार धमाका हुआ। इससे पुलिस थाना, ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक और मार्केट कमेटी के भवनों के शीशे टूट ...और पढ़ें

    Hero Image

    जिला सोलन के नालागढ़ पुलिस थाना के पास ब्लास्ट के बाद जांच करती पुलिस व क्षतिग्रस्त भवन।

    जागरण संवाददाता, नालागढ़ (सोलन)। हिमाचल प्रदेश जिला सोलन के नालागढ़ में नए साल की सुबह करीब सवा नौ बजे पुलिस थाना की दीवार के साथ जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज से क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। इस घटना में पुलिस थाना भवन, ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक तथा मार्केट कमेटी के भवन के शीशे टूट गए। साथ ही दीवारें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं।

    इस धमाके के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। पुलिस गहनता से मामले की छानबीन कर रही है। 

    पुलिस ने सील किया घटना स्थल

    सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल घटनास्थल को सील कर दिया और जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर धमाके के कारणों का पता लगाया जा रहा है। पुलिस यह जांच कर रही है कि यह घटना किसी की शरारत का परिणाम है या इसके पीछे कोई साजिश है।

    आसपास सुरक्षा बढ़ाई

    घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और हर पहलू से मामले की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही धमाके के कारणों को लेकर स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।

    सैनिक विश्राम गृह क्षतिग्रस्त

    बताया जा रहा है पुलिस थाना के आसपास निजी व सरकारी भवन भी हैं। यहां पास में स्थित सैनिक विश्राम गृह की दीवारें और शीशे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पुलिस ने पूरे क्षेत्र की बैरिकेडिंग कर सील कर दिया है। 

