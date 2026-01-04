Language
    हिमाचल: बर्फ में सैलानियों का हुड़दंग, अर्धनग्न हालत में सरेआम लहराई शराब की बोतलें, वायरल वीडियो पर SP का एक्शन

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 03:12 PM (IST)

    मनाली के पास लाहुल घाटी में नए साल के जश्न के दौरान पर्यटकों के हुड़दंग के वीडियो वायरल हुए हैं। अटल टनल नॉर्थ पोर्टल और कोकसर में कुछ पर्यटक अर्धनग्न ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    मनाली के पर्यटन स्थल लाहुल के सिस्सू में बर्फ के बीच गाड़ी पर अर्धनग्न हालत में शराब की बोतल लहराता पर्यटक।

    जागरण संवाददाता, मनाली। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों में मस्ती के साथ कई बार पर्यटक आपे से बाहर हो जाते हैं। नए साल का जश्न मनाने पहुंचे सैलानियों के हुड़दंग के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। लाहुल घाटी में बर्फबारी का आनंद लेने पहुंचे कुछ पर्यटक मस्ती की आड़ में सार्वजनिक स्थानों पर गुंडागर्दी कर माहौल खराब कर रहे है।

    अटल टनल नॉर्थ पोर्टल और कोकसर क्षेत्र से जुड़े कुछ वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इनमें कपड़े उतारकर (अर्धनग्नावस्था) हाथों में शराब की बोतल पकड़े पर्यटक बर्फबारी के बीच सड़क पर असभ्य हरकतें करते दिखाई दे रहे हैं।

    वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ पर्यटक सड़क के बीचों बीच वाहन खड़े कर रहे हैं। इससे यातायात भी बाधित हो रहा है। साथ ही अन्य पर्यटकों और स्थानीय लोगों को भी असुविधा हो रही है।

    ऐसे पर्यटकों पर हो कार्रवाई

    कोकसर पंचायत के प्रधान सचिन मिरुपा और स्थानीय पर्यटन कारोबारी टशी, तेंजिन ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने पुलिस से मांग की है कि ऐसे गैर-जिम्मेदार पर्यटकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके।

    निगरानी बढ़ाए पुलिस प्रशासन

    स्थानीय लोगों का कहना है कि लाहुल घाटी एक शांत क्षेत्र है। यहां इस प्रकार की हरकतें स्वीकार नहीं की जाएंगी। उन्होंने प्रशासन से नियमों का सख्ती से पालन करवाने और सार्वजनिक स्थलों पर निगरानी बढ़ाने की अपील की है।

    एसपी ने दे दी चेतावनी

    एसपी लाहुल स्पीति शिवानी मेहला ने कहा कि लाहुल घाटी में पर्यटकों का स्वागत है। उन्होंने कहा कि पर्यटन स्थलों में इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ऐसे पर्यटकों पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

     

