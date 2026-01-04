हिमाचल: बर्फ में सैलानियों का हुड़दंग, अर्धनग्न हालत में सरेआम लहराई शराब की बोतलें, वायरल वीडियो पर SP का एक्शन

जागरण संवाददाता, मनाली। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों में मस्ती के साथ कई बार पर्यटक आपे से बाहर हो जाते हैं। नए साल का जश्न मनाने पहुंचे सैलानियों के हुड़दंग के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। लाहुल घाटी में बर्फबारी का आनंद लेने पहुंचे कुछ पर्यटक मस्ती की आड़ में सार्वजनिक स्थानों पर गुंडागर्दी कर माहौल खराब कर रहे है।



अटल टनल नॉर्थ पोर्टल और कोकसर क्षेत्र से जुड़े कुछ वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इनमें कपड़े उतारकर (अर्धनग्नावस्था) हाथों में शराब की बोतल पकड़े पर्यटक बर्फबारी के बीच सड़क पर असभ्य हरकतें करते दिखाई दे रहे हैं।



वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ पर्यटक सड़क के बीचों बीच वाहन खड़े कर रहे हैं। इससे यातायात भी बाधित हो रहा है। साथ ही अन्य पर्यटकों और स्थानीय लोगों को भी असुविधा हो रही है।