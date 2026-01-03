हिमाचली स्टार्टअप को रिज मैदान पर मिला मंच, 28 संचालकों ने लगाए स्टाल; 4000 शाल प्रदर्शित कर बना वर्ल्ड रिकाॅर्ड
शिमला के रिज मैदान में आयोजित तीन दिवसीय हिम एमएसएमई फेस्ट-2026 में प्रदेशभर से 28 स्टार्टअप संचालकों ने स्टॉल लगाए। इस दौरान 4000 हथकरघा ऊनी शॉल प्रद ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, शिमला। उद्योग विभाग की ओर से आयोजित तीन दिवसीय हिम एमएसएमई फेस्ट-2026 में प्रदेश के सभी जिलों से आए स्टार्टअप संचालकों के 28 स्टाल प्रदर्शनी में लगाए गए। चर्च के प्रांगण में सभी स्टार्टअप को स्थान दिया गया है। प्रदेश में पहली बार आयोजित फेस्ट में 52 स्टाल में से अधिकांश में सभी जिलों में हथकरघा पर निर्मित ऊनी शाल सहित अन्य तरह की चीजों को प्रदर्शनी में रखा गया।
शिमला के रिज मैदान पर एक साथ 4 हज़ार शॉल प्रदर्शित की गई। खास बात यह है कि सभी शाल खड्डी में तैयार की हैं। एक साथ स्टॉल पर इतनी शॉल प्रदर्शित करने का यह रिकॉर्ड बना है, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इसका सर्टिफिकेट भी आयोजकों को मिल गया है।
इस प्रदर्शनी में हिमाचली उत्पादों को मंच मिला है। ये प्रदर्शनी विदेशी व घरेलू पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
मां ने शौक से शुरू किया था काम, बेटी कर रही कमाल
कुल्लू जिला के कलैली गांव की 23 वर्षीय इंदु रिज मैदान पर अकेले ही ग्रामीण महिलाओं के हाथ से बनी शालों, टोपियों, जुराबों को बिक्री के लिए सजा रही थी। पूछने पर बताया कि मां ने कलैहोली पंचायत की महिलाओं को लेकर शाल बनाने का काम शुरू किया था। मां तो स्वर्ग सिधार गई। अब महिलाओं के हाथों से बनी ऊनी शाल को बाजार उपलब्ध करवाने का जिम्मा उठाया है। इंदु का कहना है कि हमारे बनाए शाल देश के विभिन्न स्थानों में पहुंचते हैं।
चूड़ी देवी को 40 साल में पहली बार मिला मौका
मूलत: बड़ा भंगाल की रहने वाली 58 वर्षीय चूड़ी देवी को पहली बार कोई बकरी, भेड़ के सीले से बनी चद्दरें, कंबल बेचने के लिए लाया है। उसका कहना है कि कहना है कि पहले तो अपनी जरूरत के लिए ऊनी कपड़े तक बनाती थी। कुछ वर्ष बाद गांव की महिलाओं को सिखाती भी हूं और हम पट्टु और अन्य निर्मित सामान की बिक्री भी करते हैं। हमारा सारा तैयार माल बीड़ में ही बिक जाता है। हमारा बीड़ में स्टाल भी है।
पैकेट बंद रोटी-दाल शोघी में उपलब्ध
शिमला के प्रवेश द्वार शोघी में स्थित औद्योगिक क्षेत्र में शिमला हिल्स आफरिंग कंपनी पैकेट बंद खाने के सामान को घर-घर पहुंचाने का काम कर रही है। कंपनी पूरे हिमाचल सहित चंडीगढ़ में अपनी पैठ बनाने में लगी है। कंपनी प्रतिनिधि विवेक रोहाल का कहना है कि हम पैकेट बंद रोटी, दाल सहित अन्य व्यंजन उपलब्ध करवाते हैं। हमारी कंपनी युवा पीढ़ी की पसंद को दृष्टिगत रखते हुए बाजार में कई तरह की खाद्य वस्तुओं को उतार रही है।
राजवेदा लाइफ बना रही शरीर को मजबूत करने की सामग्री
जिम जाने वाले युवाओं को शरीर मजबूत बनाने के लिए कई तरह की खाद्य सामग्री खानी होती है। युवाओं को दृष्टिगत रखते हुए पावंटा-साहिब में कई दशकों से उत्पाद तैयार कर रही राजवेदा लाइफ साइंस की प्रतिनिधि स्वाति व गणेश ने बताया कि हमारे उत्पाद उत्तर भारत के राज्यों में खूब बिक रहे हैं।
प्रदर्शित स्टार्टअप की विशेषता
- लेओपैन मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, विपिन कुमार, ऊना, मेन्युफेक्चरिंग (ई-व्हीकल), लेओपैन मोटर्स इलेक्ट्रिक आटो-रिक्शा विकसित कर रही है, जिससे चालकों की परिचालन लागत कम हो। यह ईंधन चालित वाहनों के स्थान पर किफायती, पर्यावरण-अनुकूल और कम रखरखाव वाले इलेक्ट्रिक विकल्प प्रदान करता है।
- उर्क आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड, सपना वर्मा, शिमला मेन्युफेक्चरिंग पारंपरिक भारतीय आयुर्वेद पर आधारित औषधीय और स्वास्थ्यवर्धक आयुर्वेदिक उत्पादों का निर्माण।
- इंटियाट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड डा. वरुण दत्त मंडी आईटी/आईटीईएस कम लागत वाली, पेटेंट प्राप्त आईओटी आधारित भूस्खलन निगरानी एवं चेतावनी प्रणाली विकसित की है, जो यातायात व स्थानीय लोगों को अलर्ट करती है और नीति निर्धारकों के लिए डेटा उपलब्ध कराती है।
- ड्राई फ्लावर टेक्नोलाजी, सीमा कुमारी, कांगड़ा, मेन्युफेक्चरिंग (पर्यावरण), विशेष सुखाने की तकनीक से फूलों और पौधों के हिस्सों जैसे पत्ते, टहनियां और बीजों को सुरक्षित रखने का कार्य।
- स्किललैब्स रिसोर्स सर्विसेज, हिमेश शर्मा, ऊना, आईटी/आईटीईएस (एड-टेक), वित्तीय शिक्षा, वित्तीय सेवाओं के वितरण और रोजगार क्षमता को जोड़ने वाला फिनटेक प्लेटफाम, जिससे बेहतर करियर अवसर सृजित हों।
- रुद्र शक्ति हर्ब्स, सुनील कुमार, हमीरपुर, फूड प्रोसेसिंग, एलोवेरा आधारित स्वास्थ्य जूस जैसे एलोवेरा-अदरक, एलोवेरा-लहसुन, एलोवेरा-हल्दी तथा एलोवेरा-कीवी, पीच व एप्रिकाट जैसे फ्लेवर युक्त उत्पादों का निर्माण।
- बियान्ड अरोमा एलएलपी, अदिति शर्मा, कांगड़ा, मैन्युफैक्चरिंग, अरोमाथेरेपी, अनुष्ठान, भावनात्मक स्वास्थ्य और मन-शरीर संतुलन के लिए शुद्ध और उपचारात्मक अरोमा ऑयल का निर्माण।
- कोवो, वंशज मेहता, कांगड़ा, मेन्युफेक्चरिंग (पर्यावरण), होमस्टे, होटल और फार्म-स्टे के लिए टिकाऊ एवं पर्यावरण-अनुकूल निर्माण सामग्री विकसित करने पर केंद्रित स्टार्टअप।
- कैंप्सविला, शलभ तनवार, सोलन, आईटी/आईटीईएस (पर्यटन) हिमाचल प्रदेश में कैंप बुकिंग के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित करना, जो पर्यटन गतिविधियों को डिजिटल प्लेटफार्म से जोड़ता है।
- काउंट स्पाइसी , अनीता ठाकुर, हमीरपुर, फूड प्रोसेसिंग, स्थानीय फलों और सब्जियों से तैयार की गई नवाचारपूर्ण ऑर्गेनिक पपीता बर्फी, जो स्वास्थ्यवर्धक और प्राकृतिक है।
- टेक्नोमेक इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड,विंद्र कुमार, कांगड़ा, आईटी/आईटीईएस, औद्योगिक क्षेत्र के लिए स्मार्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है, जो कामगारों को चौथी औद्योगिक क्रांति (4आइआर) की उन्नत तकनीकों का प्रशिक्षण देता है।
- द फ्रेगरेंस, राजन मिन्हास, कांगड़ा, हेल्थ एंड वेलनेस, सोया वैक्स, बीज वैक्स, शीया बटर, बादाम तेल और दमास्क गुलाब जैसे प्राकृतिक तत्वों से बने अरोमाथेरेपी उत्पाद मोमबत्तियां, सालिड परफ्यूम, स्प्रे परफ्यूम और गुलाब जल।
- द रिज एनवायरनमेंट कंसल्टेंट्स, गौरव प्रकाश, सोलन, क्लीन टेक, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए उन्नत जल-इंजीनियरिंग समाधान। प्रशिक्षण, कौशल विकास और आर एंड डी पर विशेष ध्यान, 300 से अधिक परियोजनाएं पूर्ण।
- आक्यूलोसेंस प्राइवेट लिमिटेड, उत्कर्ष चौरसिया एवं ऋषभ ढेंकावट, सिरमौर, मैन्युफैक्चरिंग, दृष्टि नामक किफायती, एआई-संचालित स्मार्ट गॉगल्स, विशेष रूप से दृष्टिबाधित लोगों के लिए विकसित।
- कृष्क, अमित ठाकुर, कांगड़ा, आईटी/आईटीईएस, हिमाचल के छोटे किसानों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म खेती सलाह, बाजार आधारित फसल योजना, गुणवत्तापूर्ण बीज, कीट-रोग नियंत्रण और उचित बाजार संपर्क।
- पहाड़ी जायका, शुभम जम्वाल, किन्नौर, आईटी/आईटीईएस (ऑनलाइन मार्केटप्लेस), पारंपरिक हिमालयी स्वाद और रेसिपी को आधुनिक आनलाइन मार्केटप्लेस के माध्यम से खाद्य उत्पादों के रूप में प्रस्तुत करता है।
- इको थ्राइव, कृतिका शर्मा, मंडी, मेन्युफेक्चरिंग (पर्यावरण) चीड़ की सूखी पत्तियों (पाइन नीडल्स) से उपयोगी उत्पाद विकसित कर विभिन्न उद्योगों के लिए टिकाऊ विकल्प तैयार करता है।
- बायो स्वर्ण, सुमीत सिंह, कांगड़ा, मेन्युफेक्चरिंग (पर्यावरण), पूरी तरह प्राकृतिक और रसायन-मुक्त अमीनो आधारित जैविक उर्वरक का निर्माण।
- हिम पाइन, सुदर्शना कुमारी, कांगड़ा, मेन्युफेक्चरिंग (पर्यावरण), पारंपरिक ताड़-पत्ती बुनाई से प्रेरित होकर चीड़ की गिरी पत्तियों से हस्तनिर्मित उत्पाद, आजीविका सृजन और नए बाजारों का विस्तार।
- एवरलास्टिंग्स, बिमला देवी, सोलन, मेन्युफेक्चरिंग (पर्यावरण), फूलों, कृषि उप-उत्पादों और अपशिष्ट से नवाचारपूर्ण ड्राई फ्लावर उत्पाद व खिलौने तैयार करना, जिससे प्लास्टिक के उपयोग का विकल्प उपलब्ध हो सके।
- हिमाचल हिल्स, पुरुषार्थ जम्वाल, शिमला, फूड प्रोसेसिंग एवं ऑनलाइन मार्केटप्लेस, स्थानीय फूड प्रोसेसिंग इकाइयों पर केंद्रित स्टार्टअप, जो अपशिष्ट घटाने, लागत कम करने और रोजगार सृजन के साथ आनलाइन प्लेटफार्म से सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाता है।
- शुकै फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड, मनोज डोगरा, मंडी, आईटी/आईटीईएस (ओटीटी), ओटीटी आधारित स्ट्रीमिंग प्लेटफार्म, जो कंटेंट क्रिएटर्स को दर्शकों तक पहुंच और विज्ञापन के माध्यम से आय के अवसर प्रदान करता है।
- छोटा नंदी / ठाकुर टूल्स प्राइवेट लिमिटेड, राजेश कुमार, हमीरपुर, मैन्युफैक्चरिंग, पहाड़ी और कठिन भू-भाग के लिए अल्ट्रा-लाइटवेट टिलर, जो बेहतर पोर्टेबिलिटी और उच्च प्रदर्शन प्रदान करता है।
- थिया फार्म्स एलएलपी, प्रिंस, शिमला, फूड प्रोसेसिंग, महिलाओं द्वारा हस्तनिर्मित, उच्च गुणवत्ता वाले फार्म-फ्रेश हिमालयी उत्पादों का क्यूरेशन।
- टेस्ट एंड हील, मोहित शर्मा, शिमला, फूड प्रोसेसिंग, संज्ञानात्मक स्वास्थ्य सुधार के लिए लायन माने चाकलेट्स और गैनोडर्मा आधारित उत्पादों का विकास।
- हिमरस नेचुरल्स, निक्षय चौहान, शिमला, फूड प्रोसेसिंग, हिमालयी मधुमक्खी पालकों से सीधे प्राप्त शुद्ध और उच्च गुणवत्ता वाले शहद की बिक्री।
- स्मार्ट होम आटोमेशन, संजय बाली, शिमला, मेन्युफेक्चरिंग, एक ही ऐप से नियंत्रित होने वाली किफायती स्मार्ट होम तकनीक का विकास।
- वुड बर्निंग स्टोव, विशाल भोपाल, कुल्लू, राकेट स्टोव तकनीक पर आधारित कम धुआं और कम ईंधन खपत वाला हीटर व कुकिंग स्टोव।
