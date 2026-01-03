हिमाचली स्टार्टअप को रिज मैदान पर मिला मंच, 28 संचालकों ने लगाए स्टाल; 4000 शाल प्रदर्शित कर बना वर्ल्ड रिकाॅर्ड

राज्य ब्यूरो, शिमला। उद्योग विभाग की ओर से आयोजित तीन दिवसीय हिम एमएसएमई फेस्ट-2026 में प्रदेश के सभी जिलों से आए स्टार्टअप संचालकों के 28 स्टाल प्रदर्शनी में लगाए गए। चर्च के प्रांगण में सभी स्टार्टअप को स्थान दिया गया है। प्रदेश में पहली बार आयोजित फेस्ट में 52 स्टाल में से अधिकांश में सभी जिलों में हथकरघा पर निर्मित ऊनी शाल सहित अन्य तरह की चीजों को प्रदर्शनी में रखा गया।



शिमला के रिज मैदान पर एक साथ 4 हज़ार शॉल प्रदर्शित की गई। खास बात यह है कि सभी शाल खड्डी में तैयार की हैं। एक साथ स्टॉल पर इतनी शॉल प्रदर्शित करने का यह रिकॉर्ड बना है, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इसका सर्टिफिकेट भी आयोजकों को मिल गया है।



इस प्रदर्शनी में हिमाचली उत्पादों को मंच मिला है। ये प्रदर्शनी विदेशी व घरेलू पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।

मां ने शौक से शुरू किया था काम, बेटी कर रही कमाल कुल्लू जिला के कलैली गांव की 23 वर्षीय इंदु रिज मैदान पर अकेले ही ग्रामीण महिलाओं के हाथ से बनी शालों, टोपियों, जुराबों को बिक्री के लिए सजा रही थी। पूछने पर बताया कि मां ने कलैहोली पंचायत की महिलाओं को लेकर शाल बनाने का काम शुरू किया था। मां तो स्वर्ग सिधार गई। अब महिलाओं के हाथों से बनी ऊनी शाल को बाजार उपलब्ध करवाने का जिम्मा उठाया है। इंदु का कहना है कि हमारे बनाए शाल देश के विभिन्न स्थानों में पहुंचते हैं।

चूड़ी देवी को 40 साल में पहली बार मिला मौका मूलत: बड़ा भंगाल की रहने वाली 58 वर्षीय चूड़ी देवी को पहली बार कोई बकरी, भेड़ के सीले से बनी चद्दरें, कंबल बेचने के लिए लाया है। उसका कहना है कि कहना है कि पहले तो अपनी जरूरत के लिए ऊनी कपड़े तक बनाती थी। कुछ वर्ष बाद गांव की महिलाओं को सिखाती भी हूं और हम पट्टु और अन्य निर्मित सामान की बिक्री भी करते हैं। हमारा सारा तैयार माल बीड़ में ही बिक जाता है। हमारा बीड़ में स्टाल भी है।

पैकेट बंद रोटी-दाल शोघी में उपलब्ध शिमला के प्रवेश द्वार शोघी में स्थित औद्योगिक क्षेत्र में शिमला हिल्स आफरिंग कंपनी पैकेट बंद खाने के सामान को घर-घर पहुंचाने का काम कर रही है। कंपनी पूरे हिमाचल सहित चंडीगढ़ में अपनी पैठ बनाने में लगी है। कंपनी प्रतिनिधि विवेक रोहाल का कहना है कि हम पैकेट बंद रोटी, दाल सहित अन्य व्यंजन उपलब्ध करवाते हैं। हमारी कंपनी युवा पीढ़ी की पसंद को दृष्टिगत रखते हुए बाजार में कई तरह की खाद्य वस्तुओं को उतार रही है।

राजवेदा लाइफ बना रही शरीर को मजबूत करने की सामग्री जिम जाने वाले युवाओं को शरीर मजबूत बनाने के लिए कई तरह की खाद्य सामग्री खानी होती है। युवाओं को दृष्टिगत रखते हुए पावंटा-साहिब में कई दशकों से उत्पाद तैयार कर रही राजवेदा लाइफ साइंस की प्रतिनिधि स्वाति व गणेश ने बताया कि हमारे उत्पाद उत्तर भारत के राज्यों में खूब बिक रहे हैं।