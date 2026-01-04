धर्मशाला छात्रा मौत मामला: 'अशोक सर ने बताया थर्ड ईयर की स्टूडेंट ने की थी रैगिंग', आरोपित सहपाठी के चौंकाने वाले खुलासे

जागरण संवादददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला कॉलेज में छात्रा की मौत मामले में अब नया मोड़ आया है। आरोपित छात्राओं में से एक ने सामने आकर कई खुलासे किए हैं। आरोपित छात्रा का कहना है कि मामले में मृतका व उसकी सहेली के मोबाइल फोन की गहनता से जांच होने पर तस्वीर स्पष्ट रूप से सामने आएगी।



मामले में सामने आई आरोपित छात्रा का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसमें वह कह रही है कि मृतका ने पहले आत्महत्या का भी प्रयास किया था। मृतका के साथ अपनी व उसके पिता की बातचीत का भी जिक्र इस वीडियो में किया है।



आरोपित छात्रा ने कहा कि मामले में मेरा सहित तीन लड़कियों का नाम लिया जा रहा है। मृतका फर्स्ट ईयर में उसकी बैचमेट थी। हमने न तो कॉलेज में रैगिंग देखी है और न ही कोई रैगिंग हुई है। पता नहीं यह आरोप क्यों लग रहे हैं।

अशोक सर ने बताया थर्ड ईयर की छात्रा ने की थी रैगिंग छात्रा का कहना है कि पहले उसकी मृतका के साथ कभी बात नहीं हुई। अन्य छात्राओं के माध्यम से उसके साथ जान पहचान व बात हुई थी। हमें प्रो. अशोक सर ने बताया कि मृतका की किसी थर्ड ईयर की छात्रा ने रैगिंग की है। मृतक छात्रा को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन हमने कभी भी रैगिंग नहीं की है। अशोक सर ने हमें फर्स्ट ईयर में पढ़ाया है। सर के साथ कभी अनकंफरटेबल नहीं हुईं।

फर्स्ट ईयर में किया था आत्महत्या का प्रयास आरोपित छात्रा का कहना है कि जब वह फर्स्ट ईयर में थी तो मृतक छात्रा ने फोन किया था कि मैं सुसाइड करने जा रही हूं। उस वक्त उसे बचाने उसकी सहेली के साथ गई थी। उस वक्त उसके पिता को फोन किया था कि आपकी बेटी आत्महत्या करने जा रही है। मृतका के पिता स्ट्रिक्ट हैं और उनसे बहुत ज्यादा डरती थी। वह डरी-डरी सी रहती थी।



उसके फोन की अच्छे से जांच की जाए। मृतक छात्रा को ही नहीं प्रोफेसर सहित हम सभी को न्याय मिलना चाहिए। मृतका व उसकी सहेली के मोबाइल फोन से ही सारी बात सामने आएगी।