धर्मशाला छात्रा मौत मामला: CM सुक्खू ने युवती के माता-पिता से की बात, ढांढस बंधाते हुए दिया आश्वासन

जागरण टीम, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला कॉलेज की छात्रा के निधन पर मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने गहरा शोक व्यक्त किया है। शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हुए मुख्यमंत्री ने छात्रा के माता-पिता से फोन पर बात की और इस कठिन समय में उन्हें सरकार की ओर से हर संभव सहायता और समर्थन का भरोसा दिलाया।

सरकार के मंत्री पहुंचे घर खेल एवं युवा सेवाएं मंत्री यादविंद्र गोमा ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर मुख्यमंत्री की स्वजन से फोन पर बात करवाई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।

एसोसिएट प्रोफेसर व तीन छात्राओं पर एफआईआर मुख्यमंत्री ने बताया कि इस मामले में एक एसोसिएट प्रोफेसर और तीन छात्राओं के खिलाफ प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की जा चुकी है। जांच को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए सरकार ने शुरुआती कदम उठाते हुए संबंधित एसोसिएट प्रोफेसर को निलंबित कर दिया है।