    धर्मशाला छात्रा मौत मामला: CM सुक्खू ने युवती के माता-पिता से की बात, ढांढस बंधाते हुए दिया आश्वासन

    By Rajesh SharmaEdited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 04:09 PM (IST)

    Himachal Student Death, मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने धर्मशाला कॉलेज की छात्रा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने छात्रा के माता-पित ...और पढ़ें

    धर्मशाला कॉलेज की छात्रा के माता पिता व कैबिनेट मंत्री यावविंद्र गोमा सीएम सुक्खू से मोबाइल पर बात करवाते हुए।

    जागरण टीम, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला कॉलेज की छात्रा के निधन पर मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने गहरा शोक व्यक्त किया है। शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हुए मुख्यमंत्री ने छात्रा के माता-पिता से फोन पर बात की और इस कठिन समय में उन्हें सरकार की ओर से हर संभव सहायता और समर्थन का भरोसा दिलाया।

    सरकार के मंत्री पहुंचे घर

    खेल एवं युवा सेवाएं मंत्री यादविंद्र गोमा ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर मुख्यमंत्री की स्वजन से फोन पर बात करवाई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।

    एसोसिएट प्रोफेसर व तीन छात्राओं पर एफआईआर

    मुख्यमंत्री ने बताया कि इस मामले में एक एसोसिएट प्रोफेसर और तीन छात्राओं के खिलाफ प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की जा चुकी है। जांच को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए सरकार ने शुरुआती कदम उठाते हुए संबंधित एसोसिएट प्रोफेसर को निलंबित कर दिया है। 

    दोषियों को कड़ी सजा दिलाएगी सरकार

    मुख्यमंत्री ने परिवार को आश्वासन दिया कि मामले की जांच पूरी गंभीरता और तय समय सीमा के भीतर पूर्ण की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ खड़ी है और दोषियों को कानून के तहत सख्त सजा दिलाना सुनिश्चित करेगी।

