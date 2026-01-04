किसान आईडी न बनाई तो केंद्र ही नहीं राज्य सरकार की योजनाओं का भी नहीं मिलेगा लाभ, यहां समझे पूरा प्रोसेस

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के सभी किसानों एवं बागवानों के लिए किसान आइडी बनाना अनिवार्य किया गया है। किसानों एवं बागवानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी रूप से उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से भारत सरकार की एग्रीस्टैक पहल के अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री का कार्य किया जा रहा है। घर बैठे भी किसान आइडी बना सकते हैं। इस आईडी के बिना किसानों को किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा।



प्रदेश के किसानों एवं बागवानों की यूनिक फार्मर आइडी तैयार की जा रही है। किसान आइडी तैयार होने के उपरांत लाभार्थी के रूप में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कृषि, बागवानी, प्राकृतिक खेती, बीज, उर्वरक, सिंचाई, फसल बीमा अनुदान, पीएम किसान सम्मान निधि योजना एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।