हिमाचल कांग्रेस: CM व डिप्टी सीएम सहित हाेलीलॉज के करीबियों को भी जिला अध्यक्ष की कमान, कौन किसका खास?

अनिल ठाकुर, शिमला। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने हिमाचल में जिला अध्यक्षों की तैनाती कर दी है। एक साल के लंबे इंतजार के बाद अध्यक्ष की कुर्सी पर ताजपोशी हुई है। शीर्ष नेतृत्व ने अध्यक्षों की नियुक्ति में पूरा समन्वय बनाया है। क्षेत्रीय व जातीय समीकरणों के साथ सभी धड़ों को अधिमान दिया गया है।



मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री व हालीलाज के करीबियों को पद देकर अधिमान दिया गया है। हिमाचल में यह पहला अवसर है, जब संगठन सृजन अभियान के तहत जिला अध्यक्षों की तैनाती की गई है। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष की अनुशंसा के आधार पर ही जिला अध्यक्षों की तैनाती की जाती थी।

अब कार्यकारिणी पर चर्चा जिला अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद अब कार्यकारिणी विस्तार को लेकर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कार्यकारिणी में भी पूरा समन्वय बनाने के निर्देश हाइकमान ने दिए हैं। जिला कार्यकारिणी के बाद अब संगठन सृजन अभियान का दूसरा चरण शुरू होगा। इसके तहत ब्लाक अध्यक्षों का चयन किया जाएगा।

दो जिलों में महिलाओं के हाथों में कमान बिलासपुर व मंडी जिला में अध्यक्ष पद की कमान महिला नेत्रियों के हाथों में है। अंजना धीमान को बिलासपुर का अध्यक्ष बनाया गया है। वह पहले भी इस पद पर रह चुकी है। मंडी में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह की बेटी चंपा ठाकुर को जिला अध्यक्ष बनाया गया है।

कौन किसका करीबी कांगड़ा जिला अध्यक्ष अनुराग शर्मा और हमीरपुर जिला अध्यक्ष सुमन भारती शर्मा मुख्यमंत्री के करीबी माने जाते हैं। लाहुल स्पीति में दोरजे अंगरूप व कुल्लू में सेस राम आजाद हालीलाज के करीबी माने जाते हैं। ऊना में उपमुख्यमंत्री के करीबी देशराज गौतम जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। चंबा में सुरजीत भरमौरी जिला अध्यक्ष बने हैं। भरमौरी युवा नेता हैं और मुख्यमंत्री ने उन्हें एचआरटीसी निदेशक मंडल का निदेशक भी बनाया है। इन्हें सीएम सहित डिप्टी सीएम का भी करीबी माना जाता है। सोलन में जिला अध्यक्ष सुभाष चंद वरमाणी मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री के करीबी बताए जाते हैं।

जातीय समीकरण भी साधे शीर्ष नेतृत्व ने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में राजपूत, ब्राह्मण, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को पद दिया है। सूत्रों की माने तो अब कार्यकारिणी विस्तार में भी इन पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए ही नियुक्तियां की जाएगी।