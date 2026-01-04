Language
    चंबा में गजब मामला, रिश्वत न लेने पर पीट दिया पटवारी; कुर्सी से खींचकर ऑफिस से बाहर निकाला

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 11:11 AM (IST)

    चंबा के सिल्लाघराट में एक पटवारी को रिश्वत न लेने और झूठी रिपोर्ट बनाने से इनकार करने पर पीटा गया। गोरी राम नामक व्यक्ति ने पटवारी मुकेश कुमार पर दबाव ...और पढ़ें

    चंबा में एक शख्स ने पटवारी को पीट दिया। प्रतीकात्मक फोटो

    सवाद सहयोगी, चंबा। हिमाचल प्रदेश के चंबा में अजीब मामला सामने आया है। जिला मुख्यालय चंबा के समीप पटवार सर्कल सिल्लाघराट में ईमानदारी की कीमत एक पटवारी को पिटाई झेलकर चुकानी पड़ी। एक व्यक्ति ने पहले पटवारी पर झूठी रिपोर्ट बनाने का दबाव बनाया, फिर रिश्वत की पेशकश की। जब सरकारी कर्मचारी ने मना किया तो उसे कुर्सी से घसीटकर पीट डाला।

    जबरन नकदी मेज पर रखी

    पटवार सर्कल सिल्लाघराट में तैनात पटवारी मुकेश कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि दो जनवरी को गोरी राम निवासी गांव भलोठ, डाकघर सिल्लाघराट उनके कार्यालय पहुंचा। आरोप है कि गोरी राम ने एक मामले में झूठी रिपोर्ट तैयार करने का दबाव बनाया। जब पटवारी ने गैर कानूनी कार्य करने से मना किया तो आरोपित ने लालच देने की कोशिश करते हुए जबरन नकदी उनकी मेज पर रख दी।

    कुर्सी से खींचकर बाहर निकाला और कर दी पिटाई

    पटवारी मुकेश कुमार द्वारा रिश्वत ठुकराने और नियमों के तहत काम करने की बात दोहराने पर आरोपित बेकाबू हो गया। गोरी राम ने पटवारी को कुर्सी से खींचकर बाहर निकाला और पीट दिया। शोर सुनकर जब कार्यालय में तैनात चौकीदार बीच-बचाव के लिए पहुंचा तो उसे भी जान से मारने की धमकी दी गई। इस दौरान कपड़े भी फाड़ दिए।

    क्या कहते हैं पुलिस अधीक्षक

    इस मामले में पुलिस अधीक्षक विजय कुमार सकलानी ने बताया कि सरकारी कर्मचारी पर ड्यूटी के दौरान हमला करने और रिश्वत देने की शिकायत प्राप्त हुई है। आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पूरे घटनाक्रम की गंभीरता से जांच की जा रही है।

