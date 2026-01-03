विदेश में नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी, थाईलैंड के बजाय म्यांमार पहुंचाकर अश्लील लाइव वीडियो कॉल का अवैध काम करवाया

जागरण संवाददाता, नाहन। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर का एक युवक विदेश में नौकरी के नाम पर ठगी का शिकार हो गया। शिलाई विधानसभा क्षेत्र के कांडो निवासी प्रवीन शर्मा ने किसी तरह वापस लौटने पर पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई है।



युवक का कहना है कि विदेश जाने के नाम पर धोखाधड़ी व म्यामांर में उससे अश्लील लाइव वीडियो कॉल का अवैध काम करवाया गया।

थाईलैंड से जंगल के रास्ते म्यांमार बॉर्डर पार करवाया प्रवीन शर्मा ने बताया कि एक एजेंट से उसकी मोबाइल पर बात होती थी, जिसने 70 हजार रुपये लेकर थाईलैंड के बैंकाक भेजा था। जहां से उसे व कुछ अन्य लोगों को थाईलैंड बॉर्डर पर ले गए, जहां से उन लोगों ने इन्हें जंगल के रास्ते से म्यामांर बार्डर पार करवाया।



म्यांमार पहुंचने पर एक कंपनी में इनसे अवैध काम करवाया गया। कंपनी वालों ने उसकी एक लड़की की फेक आईडी बनवाई और इससे लड़की बनकर अमेरिका के लोगों के साथ चैट करवाते थे तथा एआई के माध्यम से अश्लील लाइव वीडियो कॉल करवाते थे। जब उसने वापस इंडिया आने की बात की तो इनसे कंपनी वालों ने पैसों की मांग की।

थाईलैंड आर्मी ने किए रेस्कयू इसके कुछ समय बाद थाईलैंड की आर्मी द्वारा इन्हें रेस्कयू किया गया तथा गलत तरीके से बॉर्डर पार करने के आरोप में आठ दिन जेल में रखा गया। बाद में 10 नवंबर 2025 को भारतीय एम्बेसी द्वारा रेस्कयू कर इन्हें वापस भारत भेज दिया था।