पीएम किसान सम्मान निधि: रजिस्ट्री और यूनिक आइडी नहीं बनाई तो रुक जाएगी किस्त, कहां करवाना होगा पंजीकरण?

राज्य ब्यूरो, शिमला। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली 22वीं किस्त और कृषि योजनाओं के लाभ के लिए किसान रजिस्ट्री और यूनिक आइडी बड़ी अड़चन बन रही है। केंद्र सकरार की वेबसाइट नहीं चल रही, जिससे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।



पीएम किसान निधि सहित अन्य योजनओं के लिए केंद्र ने किसान रजिस्ट्री और यूनिक किसान आइडी अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में अब जिन किसानों की रजिस्ट्री तय समय सीमा के भीतर पूरी नहीं होगी और किसान यूनिक आइडी नहीं बनेगी उन्हें इन सबसे वंचित होना पड़ सकता है।

हिमाचल में 9.19 लाख किसान ले रहे लाभ प्रदेश में 9.19 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ ले रहे हैं। इन्हीं के खाते में 21वीं किस्त सितंबर में अन्य राज्यों की अपेक्षा आपदा से प्रभावित राज्यों पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल के किसानों के खाते में डाल दी थी, जबकि शेष के खाते में नवंबर में दी गई।