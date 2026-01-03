Language
    पीएम किसान सम्मान निधि: रजिस्ट्री और यूनिक आइडी नहीं बनाई तो रुक जाएगी किस्त, कहां करवाना होगा पंजीकरण?

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 11:52 AM (IST)

    प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 22वीं किस्त और कृषि योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसान रजिस्ट्री व यूनिक आईडी अनिवार्य है। केंद्र की वेबसाइट ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    पीएम किसान सम्मान निधि के लिए यूनिट आईडी व रजिस्ट्री अनिवार्य कर दी गई है।

    राज्य ब्यूरो, शिमला। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली 22वीं किस्त और कृषि योजनाओं के लाभ के लिए किसान रजिस्ट्री और यूनिक आइडी बड़ी अड़चन बन रही है। केंद्र सकरार की वेबसाइट नहीं चल रही, जिससे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

    पीएम किसान निधि सहित अन्य योजनओं के लिए केंद्र ने किसान रजिस्ट्री और यूनिक किसान आइडी अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में अब जिन किसानों की रजिस्ट्री तय समय सीमा के भीतर पूरी नहीं होगी और किसान यूनिक आइडी नहीं बनेगी उन्हें इन सबसे वंचित होना पड़ सकता है।

    हिमाचल में 9.19 लाख किसान ले रहे लाभ

    प्रदेश में 9.19 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ ले रहे हैं। इन्हीं के खाते में 21वीं किस्त सितंबर में अन्य राज्यों की अपेक्षा आपदा से प्रभावित राज्यों पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल के किसानों के खाते में डाल दी थी, जबकि शेष के खाते में नवंबर में दी गई। 

    जनवरी की किस्त आने में होगी दिक्कत

    अभी तक बहुत कम किसानों की किसान रजिस्ट्री बन पाई है। ऐसे में जनवरी की किस्त आने में दिक्कत आ सकती है। उन्हें अगली किस्त का भुगतान नहीं किया जाएगा।

    करना होगा पंजीकरण

    प्रदेश कृषि विभाग ने सभी किसानों को किसान रजिस्ट्री के अलावा यूनिक आइडी बनवाने को कहा है। सभी किसानों को लोक मित्र केंद्रों के माध्यम से अपना पंजीकरण करवाना होगा।

    निदेशक भू लेख अभिषेक वर्मा ने बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान रजिस्ट्री और यूनिक किसान आईडी बनाना अनिवार्य किया है। इस संबंध में जल्द से जल्द बनवाने को कहा है। अभी पोर्टल में दिक्कत आ रही है।

