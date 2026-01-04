हिमाचल पंचायत चुनाव में देरी पर भाजपा ने घेरी सुक्खू सरकार, ...यह पूरी तरह असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक; बजट वापस मंगवाया
Himachal panchayat Chunav, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने हिमाचल में पंचायत चुनाव में देरी पर सुक्खू सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने इसे अस ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, शिमला। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डा. राजीव बिंदल ने पंचायत चुनाव में देरी पर सुक्खू सरकार के विरुद्ध निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार अगले छह महीने तक पंचायत चुनाव नहीं करवाना चाहती, ये पूरी तरह असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है। चुने हुए जनप्रतिनिधियों की शक्तियां छीनकर कुछ अधिकारियों को सौंपने की तैयारी की जा रही है।
उन्होंने यहां जारी बयान में कहा कि पंचायतों में विकास के लिए जारी धनराशि सरकार ने वापस मंगवा ली है और शेष राशि से होने वाले कार्य भी रोक दिए हैं। इससे गांवों में सड़क, पानी, भवन और अन्य बुनियादी विकास कार्य ठप पड़े हैं।
बीपीएल से बाहर कर दिए परिवार
उन्होंने कहा, बीपीएल चयन के लिए नए नियम बनाकर बिना किसी पारदर्शी प्रक्रिया के उपायुक्तों के माध्यम से बीपीएल सूचियों से नाम काटे जा रहे हैं। कुछ जिलों में गत दिवस जो बीपीएल सूचियां प्रकाशित हुई हैं, उनमें लगभग 90 प्रतिशत तक पुराने बीपीएल परिवारों के नाम गायब कर दिए हैं।
पंचायत प्रतिनिधि नहीं लिए विश्वास में
इस चयन प्रक्रिया में वार्ड पंच, प्रधान, उपप्रधान, बीडीसी सदस्य, जिला परिषद सदस्य किसी को भी विश्वास में नहीं लिया है। नाहन विकास खंड सहित विभिन्न पंचायतों में आशा देवी पत्नी जिया राम, सद्दीक पुत्र नूर मुहम्मद, पार्वती देवी पत्नी स्वर्गीय महिपाल, रजनी पत्नी स्वर्गीय राजवीर, अनीता देवी पत्नी स्वर्गीय मान सिंह सहित कई लोगों के नाम बीपीएल सूची से काटे गए हैं।
