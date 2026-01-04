हिमाचल पंचायत चुनाव में देरी पर भाजपा ने घेरी सुक्खू सरकार, ...यह पूरी तरह असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक; बजट वापस मंगवाया

जागरण संवाददाता, शिमला। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डा. राजीव बिंदल ने पंचायत चुनाव में देरी पर सुक्खू सरकार के विरुद्ध निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार अगले छह महीने तक पंचायत चुनाव नहीं करवाना चाहती, ये पूरी तरह असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है। चुने हुए जनप्रतिनिधियों की शक्तियां छीनकर कुछ अधिकारियों को सौंपने की तैयारी की जा रही है।



उन्होंने यहां जारी बयान में कहा कि पंचायतों में विकास के लिए जारी धनराशि सरकार ने वापस मंगवा ली है और शेष राशि से होने वाले कार्य भी रोक दिए हैं। इससे गांवों में सड़क, पानी, भवन और अन्य बुनियादी विकास कार्य ठप पड़े हैं।

बीपीएल से बाहर कर दिए परिवार उन्होंने कहा, बीपीएल चयन के लिए नए नियम बनाकर बिना किसी पारदर्शी प्रक्रिया के उपायुक्तों के माध्यम से बीपीएल सूचियों से नाम काटे जा रहे हैं। कुछ जिलों में गत दिवस जो बीपीएल सूचियां प्रकाशित हुई हैं, उनमें लगभग 90 प्रतिशत तक पुराने बीपीएल परिवारों के नाम गायब कर दिए हैं।