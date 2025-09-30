Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिमाचल के दो SDM दुष्कर्म के आरोपों में घिरे, दो और HAS अधिकारी पर गिर सकती है गाज; एक्शन की तैयारी में सुक्खू सरकार

    By Jagran News Edited By: Rajesh Kumar Sharma
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 11:39 AM (IST)

    Himachal Pradesh HAS Officers हिमाचल प्रदेश में दो एसडीएम दुष्कर्म के आरोपों से घिरे हैं जबकि दो और एचएएस अधिकारी जांच के दायरे में हैं। सरकार ने एचएएस अधिकारी कल्याणी गुप्ता व अनिल शर्मा के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की मंजूरी दी है। ग्रामीण आजीविका मिशन से संबंधित एक जांच रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। जागरण आर्काइव

    राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal Pradesh HAS Officers, हिमाचल प्रदेश में दो एसडीएम दुष्कर्म के आरोपों में घिरे हैं तो वहीं, दो और एचएएस अधिकारी जांच के दायरे में आए हैं। एसडीएम ऊना और कुल्लू के पूर्व एसडीएम पर दुष्कर्म के आरोप लगे हैं व दोनों की गिरफ्तारी भी हो सकती है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिमाचल प्रदेश सरकार ने एचएएस अधिकारी कल्याणी गुप्ता व अनिल शर्मा के विरुद्ध अनियमितताओं के आरोपों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मंजूरी दी है। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने मंजूरी दी है।

    ग्रामीण आजीविका मिशन से संबंधित एक जांच रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। दोनों अधिकारी एचएएस अधिकारी के पद पर पदोन्नत होने से पहले ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत सेवाएं दे रहे थे। इन पर हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के प्रमुख प्रविधानों का उल्लंघन करने के आरोप हैं।

    यह भी पढ़ें- SDM ऊना पर युवती ने लगाया दुष्कर्म का आरोप, चैंबर में बुलाकर की जबरदस्ती; आपत्तिजनक वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल

    निविदाओं में अनियमितताएं बरती गई

    राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की ओर से तैयार की गई जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन और प्रोत्साहन योजना से संबंधित निविदाओं में अनियमितताएं बरती गई हैं।

    यह भी पढ़ें- कुल्लू दुष्कर्म मामले में डीएसपी मनाली करेंगे एसडीएम के विरुद्ध जांच, तीन जगह बनाई संपत्ति की भी होगी पड़ताल

    नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं दिया

    कल्याणी गुप्ता व अनिल शर्मा को इस संबंध में 18 जनवरी 2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया। दोनों अधिकारियों ने नोटिस के जवाब जनवरी व फरवरी में दिए, जो संतोषजनक नहीं पाए गए। इससके तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई आरंभ की गई है।

    यह भी पढ़ें- कुल्लू के पूर्व SDM की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, यौन शोषण की शिकायत पर DGP ने दिए जांच के आदेश