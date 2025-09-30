हिमाचल के दो SDM दुष्कर्म के आरोपों में घिरे, दो और HAS अधिकारी पर गिर सकती है गाज; एक्शन की तैयारी में सुक्खू सरकार
Himachal Pradesh HAS Officers हिमाचल प्रदेश में दो एसडीएम दुष्कर्म के आरोपों से घिरे हैं जबकि दो और एचएएस अधिकारी जांच के दायरे में हैं। सरकार ने एचएएस अधिकारी कल्याणी गुप्ता व अनिल शर्मा के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की मंजूरी दी है। ग्रामीण आजीविका मिशन से संबंधित एक जांच रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया गया है।
राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal Pradesh HAS Officers, हिमाचल प्रदेश में दो एसडीएम दुष्कर्म के आरोपों में घिरे हैं तो वहीं, दो और एचएएस अधिकारी जांच के दायरे में आए हैं। एसडीएम ऊना और कुल्लू के पूर्व एसडीएम पर दुष्कर्म के आरोप लगे हैं व दोनों की गिरफ्तारी भी हो सकती है।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने एचएएस अधिकारी कल्याणी गुप्ता व अनिल शर्मा के विरुद्ध अनियमितताओं के आरोपों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मंजूरी दी है। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने मंजूरी दी है।
ग्रामीण आजीविका मिशन से संबंधित एक जांच रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। दोनों अधिकारी एचएएस अधिकारी के पद पर पदोन्नत होने से पहले ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत सेवाएं दे रहे थे। इन पर हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के प्रमुख प्रविधानों का उल्लंघन करने के आरोप हैं।
निविदाओं में अनियमितताएं बरती गई
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की ओर से तैयार की गई जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन और प्रोत्साहन योजना से संबंधित निविदाओं में अनियमितताएं बरती गई हैं।
नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं दिया
कल्याणी गुप्ता व अनिल शर्मा को इस संबंध में 18 जनवरी 2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया। दोनों अधिकारियों ने नोटिस के जवाब जनवरी व फरवरी में दिए, जो संतोषजनक नहीं पाए गए। इससके तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई आरंभ की गई है।
