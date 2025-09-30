हिमाचल के दो SDM दुष्कर्म के आरोपों में घिरे, दो और HAS अधिकारी पर गिर सकती है गाज; एक्शन की तैयारी में सुक्खू सरकार

Himachal Pradesh HAS Officers हिमाचल प्रदेश में दो एसडीएम दुष्कर्म के आरोपों से घिरे हैं जबकि दो और एचएएस अधिकारी जांच के दायरे में हैं। सरकार ने एचएएस अधिकारी कल्याणी गुप्ता व अनिल शर्मा के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की मंजूरी दी है। ग्रामीण आजीविका मिशन से संबंधित एक जांच रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया गया है।

