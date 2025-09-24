SDM ऊना पर युवती ने लगाया दुष्कर्म का आरोप, चैंबर में बुलाकर की जबरदस्ती; आपत्तिजनक वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल
Himachal Pradesh SDM Una ऊना हिमाचल प्रदेश में एक युवती ने एसडीएम ऊना पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। युवती का कहना है कि एसडीएम ऊना ने उसकी निजी वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया और कई बार शोषण किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
अविनाश विद्रोही, गगरेट (ऊना)। Himachal Pradesh SDM Una, हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में एचएएस अधिकारी पर युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। उक्त अधिकारी ऊना में बतौर एसडीएम तैनात है। युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है कि एसडीएम ऊना विश्व मोहन देव चौहान ने शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया।
युवती का कहना है कि अधिकारी ने उसकी निजी वीडियो भी बनाई और उसे ब्लैकमेल कर कई बार शोषण किया। युवती की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि वह ताइक्वांडो की खिलाड़ी है, उसे आरोपित ने खुद बुलाया और कहा कि वह खेल को प्रमोट करना चाहता है, इसलिए उसे आकर मिले, जब वह ऑफिस गई तो आरोपित उसे अपना कोर्ट चैंबर दिखाने ले गया, वहां पर उसने उसे पकड़ लिया और कहा कि वो उससे प्यार करता है और शादी करना चाहता है।
आपत्तिजनक वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल
10 अगस्त 2025 को आरोपित ने शादी का वादा कर युवती से शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद उसने न केवल उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया, बल्कि उसकी एक आपत्तिजनक वीडियो भी बना ली। युवती का आरोप है कि आरोपित इस वीडियो के जरिये उसे लगातार ब्लैकमेल करता रहा।
प्रभाव का इस्तेमाल कर दबाव बनाकर संबंध बनाए
पीड़िता ने बयान में बताया कि आरोपित ने 28 अगस्त और 8 सितंबर को भी जबरन नज़दीकियां बढ़ाईं। यही नहीं, 15 और 17 सितंबर को उसने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए बुलाकर दबाव बनाया और संबंध बनाने को मजबूर किया।
अधिकारी की हो चुकी है सगाई
युवती ने बताया कि अब आरोपित अधिकारी कह रहा है कि उसकी पहले से सगाई हो गई है और शादी से मुकर गया। युवती को लगातार मानसिक प्रताड़ना मिलती रही। बताया कि आरोपित की किसी डॉक्टर से सगाई हुई है।
युवती की शिकायत पर सदर थाना ऊना पुलिस ने आरोपित एसडीएम ऊना के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है।
मामला बेहद संवेदनशील, जुटा रहे साक्ष्य
एएसपी ऊना सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि मामला बेहद संवेदनशील है। शिकायत में वीडियो और शारीरिक शोषण का मामला सामने आया है, जांच के लिए सभी डिजिटल व अन्य साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं।
