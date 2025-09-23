कुल्लू में शोरूम में कार्यरत महिला से बुजुर्ग ने की अश्लील हरकतें, महिला आयोग ने भी लिया संज्ञान

Kullu Misbehave with Woman कुल्लू में एक शोरूम में महिला कर्मचारी के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। महिला ने एक बुजुर्ग पर अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया है जिसके बाद मामला राज्य महिला आयोग तक पहुंच गया है। आयोग ने पुलिस से मामले की गंभीरता से जांच करने और पीड़िता को सहायता प्रदान करने के लिए कहा है।

संवाद सहयोगी, कुल्लू। Kullu Misbehave with Woman, हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में एक शोरूम में कार्यरत महिला से बुजुर्ग ने छेड़छाड़ की। भुंतर में फर्नीचर के एक शोरूम में कार्यरत महिला ने अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया है। सोमवार को मामला राज्य महिला आयोग के पास पहुंच गया।

महिला आयोग की अध्यक्षता विद्या नेगी ने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक कुल्लू डा. कार्तिकेयन गोकुलचंद्रन से बात की है। मामले की गंभीरता से पड़ताल करने और पीड़ित को सहायता उपलब्ध करवाने को कहा। एसपी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि मामले कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मामला 20 सितंबर का है। भुंतर पुलिस को सौंपी शिकायत में महिला ने आरोप लगाया कि फर्नीचर शोरूम में एक बुजुर्ग ने उनके साथ अश्लील हरकतें की हैं, इससे वह इतना क्षुब्ध हो गई थीं कि आत्महत्या करने का विचार आ रहा था। महिला ने न्याय की मांग की है।