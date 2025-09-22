Himachal News: बिलासपुर में लिफ्ट लेकर घर जा रही महिला से टैक्सी में दुष्कर्म, सुनसान जगह दिया वारदात को अंजाम
Himachal Pradesh News बिलासपुर के झंडूता में एक महिला के साथ टैक्सी ड्राइवर ने दुष्कर्म किया। महिला पटवारघर से लौट रही थी जब उसने एक टैक्सी में लिफ्ट ली। आरोप है कि कोहिना के पास ड्राइवर ने छेड़छाड़ की और सुनसान जगह पर दुराचार किया। उधर धर्मशाला में एक तलाकशुदा महिला ने युवक पर शादी का झांसा देकर शोषण करने का आरोप लगाया है।
संवाद सहयोगी, झंडूता (बिलासपुर)। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पुलिस थाना झंडूता के तहत रच्छेहड़ा गांव की एक महिला को लिफ्ट लेना महंगा पड़ गया। पटवारघर से वापसी पर एक टैक्सी चालक ने महिला से दुष्कर्म किया।
थाना झंडूता में दी शिकायत में 27 वर्षीय महिला ने बताया कि 20 सितंबर को वह अपने निजी काम से पटवारघर घराण गई थी। वहां से लौटकर वह बिलासपुर जा रही थी तो उसने एक टैक्सी में लिफ्ट ली।
आरोप लगाया कि जब टैक्सी कोहिना के पास पहुंची तो चालक ने उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। इसके बाद आरोपित ने सुनसान जगह में गाड़ी को खड़ा कर उसके साथ जबरदस्ती दुराचार किया। महिला चीखती रही, लेकिन वहां मदद करने वाला कोई नहीं था।
डीएसपी बिलासपुर मदन धीमान ने कहा कि मामले की आगामी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की ओर से आरोपित को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी।
शादी का झांसा देकर तलाकशुदा महिला का यौन शोषण
उधर, एक महिला ने महिला पुलिस थाना धर्मशाला में शिकायत दर्ज करवाई है कि योल के युवक ने शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया है और उसे धमकाया भी है। इस मामले में महिला पुलिस थाने ने आरोपित परविंदर सिंह के विरुद्ध मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।
पीड़िता के अनुसार वह तलाकशुदा है और क्वार्टर में रहती है। परविंदर सिंह के कहने पर उसने पति को तलाक दिया। अब परविंदर सिंह क्वार्टर में आता है और यौन शोषण करता है। साथ ही शादी से मना करता है। प्रताड़ना से परेशान होकर महिला ने थाने में शिकायत दी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बीर बहादुर ने बताया कि पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।
