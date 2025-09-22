Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Himachal News: बिलासपुर में लिफ्ट लेकर घर जा रही महिला से टैक्सी में दुष्कर्म, सुनसान जगह दिया वारदात को अंजाम

    By Jagran News Edited By: Rajesh Kumar Sharma
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 02:31 PM (IST)

    Himachal Pradesh News बिलासपुर के झंडूता में एक महिला के साथ टैक्सी ड्राइवर ने दुष्कर्म किया। महिला पटवारघर से लौट रही थी जब उसने एक टैक्सी में लिफ्ट ली। आरोप है कि कोहिना के पास ड्राइवर ने छेड़छाड़ की और सुनसान जगह पर दुराचार किया। उधर धर्मशाला में एक तलाकशुदा महिला ने युवक पर शादी का झांसा देकर शोषण करने का आरोप लगाया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    बिलासपुर में महिला से टैक्सी में दुष्कर्म हुआ है। प्रतीकात्मक फोटो

    संवाद सहयोगी, झंडूता (बिलासपुर)। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पुलिस थाना झंडूता के तहत रच्छेहड़ा गांव की एक महिला को लिफ्ट लेना महंगा पड़ गया। पटवारघर से वापसी पर एक टैक्सी चालक ने महिला से दुष्कर्म किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    थाना झंडूता में दी शिकायत में 27 वर्षीय महिला ने बताया कि 20 सितंबर को वह अपने निजी काम से पटवारघर घराण गई थी। वहां से लौटकर वह बिलासपुर जा रही थी तो उसने एक टैक्सी में लिफ्ट ली।

    आरोप लगाया कि जब टैक्सी कोहिना के पास पहुंची तो चालक ने उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। इसके बाद आरोपित ने सुनसान जगह में गाड़ी को खड़ा कर उसके साथ जबरदस्ती दुराचार किया। महिला चीखती रही, लेकिन वहां मदद करने वाला कोई नहीं था।

    डीएसपी बिलासपुर मदन धीमान ने कहा कि मामले की आगामी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की ओर से आरोपित को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी।

    शादी का झांसा देकर तलाकशुदा महिला का यौन शोषण

    उधर, एक महिला ने महिला पुलिस थाना धर्मशाला में शिकायत दर्ज करवाई है कि योल के युवक ने शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया है और उसे धमकाया भी है। इस मामले में महिला पुलिस थाने ने आरोपित परविंदर सिंह के विरुद्ध मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।

    यह भी पढ़ें- Himachal News: 12 साल के बच्चे को तीन महिलाओं ने पीटा फिर कर दिया कमरे में बंद, प्रताड़ना से तंग मासूम ने निगला जहर

    पीड़िता के अनुसार वह तलाकशुदा है और क्वार्टर में रहती है। परविंदर सिंह के कहने पर उसने पति को तलाक दिया। अब परविंदर सिंह क्वार्टर में आता है और यौन शोषण करता है। साथ ही शादी से मना करता है। प्रताड़ना से परेशान होकर महिला ने थाने में शिकायत दी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बीर बहादुर ने बताया कि पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। 

    यह भी पढ़ें- Himachal: आईटीआई प्रशिक्षु छात्रा से शिक्षक ने की अश्लील हरकतें, लड़की की मां पहुंची पुलिस के पास