Himachal News: 12 साल के बच्चे को तीन महिलाओं ने पीटा फिर कर दिया कमरे में बंद, प्रताड़ना से तंग मासूम ने निगला जहर

Shimla Child Suicide शिमला के जाँगला के लिम्बडा गाँव में एक 12 वर्षीय बच्चे ने ज़हर खाकर आत्महत्या कर ली। बच्चे को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गाँव की तीन महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बच्चे को पीटा गया और गौशाला में बंद किया गया जिससे आहत होकर उसने ज़हर खा लिया।

संवाद सूत्र, रोहड़ू (शिमला)। Shimla Child Suicide, हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में एक दर्दनाक घटना पेश आई है। पुलिस थाना चिड़गांव क्षेत्र में एक 12 वर्षीय बच्चे की जहर खाने से मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में गांव की तीन महिलाओं के खिलाफ़ आत्महत्या के लिए उकसाने, पिटाई और प्रताड़ना करने का मामला दर्ज किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस के अनुसार चिड़गांव के लिम्बडा गांव निवासी बिट्टू ने पुलिस में दी शिकायत में बताया कि 16 सितंबर की शाम करीब साढ़े सात बजे जब वह घर पहुंचा तो उसका बेटा अचेत अवस्था में बिस्तर पर पड़ा हुआ था।

परिवार के सदस्य तुरंत उसे इलाज के लिए नागरिक अस्पताल रोहड़ू ले गए, जहां से डॉक्टरों ने उसे आईजीएमसी शिमला के लिए रेफर कर दिया। ईलाज के दौरान 17 सितंबर की रात करीब डेढ़ बजे बच्चे की मौत हो गई। परिजनों को आईजीएमसी में पता चला कि बच्चे ने जहरीला पदार्थ खा लिया था।

तीन महिलाओं ने पीटकर गौशाला में बंद कर दिया था बच्चा इसके बाद 18 सितंबर को जब परिजन घर लौटे तो मृतक की मां सीता देवी ने खुलासा किया कि 16 सितंबर को उसके बेटे को गांव की तीन महिलाओं ने पीटा था और गौशाला में बंद कर दिया था। इस प्रताड़ना से आहत होकर बेटे ने जहर खा लिया, जिससे उसकी जान चली गई।