कुल्लू के पूर्व SDM की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, यौन शोषण की शिकायत पर DGP ने दिए जांच के आदेश
Himachal Pradesh Kullu SDM case कुल्लू के पूर्व एसडीएम विकास शुक्ला पर एक महिला ने यौन शोषण और मारपीट के आरोप लगाए हैं। मुख्य सचिव के निर्देश पर पुलिस महानिदेशक ने पुलिस अधीक्षक कुल्लू को जांच के आदेश दिए हैं। महिला थाना कुल्लू को मामला सौंपा गया है। पीड़िता ने लिखित शिकायत दर्ज कराने के लिए समय मांगा है।
जागरण संवाददाता, मंडी। Kullu SDM case, कुल्लू के एसडीएम रहे 2013 बैच के एचएएस अधिकारी विकास शुक्ला के विरुद्ध पुलिस ने जांच आरंभ कर दी है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने दो दिन पहले पुलिस महानिदेशक व गृह सचिव को ईमेल कर यौन शोषण के आरोपों की तुरंत जांच करने के निर्देश दिए थे।
इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस महानिदेशक ने पुलिस अधीक्षक कुल्लू को ईमेल के माध्यम से आदेश जारी किए थे। मामले की जांच महिला थाना कुल्लू को सौंपी गई है।
महिला थाना की टीम शनिवार सुबह पीड़िता के घर पहुंची और बयान दर्ज करवाने को कहा। पीड़िता ने जरूरी काम का हवाला देते हुए दोपहर बाद थाना में आने की बात कही थी। पीड़िता करीब चार बजे थाना में पहुंची व वहां उपस्थित अधिकारियों को बताया कि वह मौखिक के बजाय लिखित शिकायत देंगी।
शिकायत उसने अपने लैपटाप पर तैयार करके रखी है। अपने अधिवक्ता से बात कर शिकायत में कुछ नए तथ्य शामिल करना चाहती हैं। लिखित शिकायत सौंपने के लिए उसने रविवार तक का समय मांगा है।
शादी का झांसा देकर तीन वर्ष यौन शोषण का आरोप
महिला ने शादी का झांसा देकर विकास शुक्ला पर तीन वर्ष तक यौन शोषण व पिटाई करने के आरोप लगाए हैं।
महिला आयोग ने एसपी कुल्लू से मांगी रिपोर्ट
उधर, राज्य महिला आयोग ने भी इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक कुल्लू से रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट के आधार पर महिला आयोग कार्रवाई करेगा। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष विद्या नेगी ने रिपोर्ट मांगे जाने की पुष्टि की है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।