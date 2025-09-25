Una Murder: प्रेम संबंध, ...कोर्ट मैरिज और फिर मिली अधजली लाश, पति और चाचा की गिरफ्तारी खोलेगी हत्या का राज

Una Girl Murder Case ऊना में युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए होने वाले पति और उसके चाचा को हिरासत में लिया है। युवती की शादी से एक दिन पहले उसका अधजला शव बरामद हुआ था। शक है कि प्रेम संबंधों और शादी को लेकर परिवार के विरोध के कारण हत्या की गई।

संवाद सहयोगी, ऊना। Una Girl Murder Case, हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में युवती की शादी से एक दिन पहले हत्या और अधजला शव मिलने के मामले में पुलिस ने दो लोगों को पकड़ा है। युवती का होने वाला पति और उसका चाचा दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं।

युवक के चाचा को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि सेना में कार्यरत युवक को जम्मू से हिरासत में ले लिया गया है। युवक वारदात के बाद से गायब था। अब पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि आखिर शादी से एक दिन पहले युवती की हत्या क्यों की गई। युवती चार माह की गर्भवती थी व पांच महीने पहले उसने फौजी युवक से कोर्ट मैरिज कर ली थी।

बताया जा रहा है युवक का चाचा इस शादी के बिल्कुल खिलाफ था, लेकिन किसी तरह दोबारा हिंदू रीति रिवाज अनुसार दोनों का विवाह तय किया गया था। लेकिन इस बीच शादी से एक दिन पहले युवती की हत्या कर दी गई व उसका अधजला शव पुलिया के नीचे से बरामद हुआ।

किसी और से भी संबंध का था संदेह फिलहाल हत्या के कारणों से पर्दा उठना बाकी है, लेकिन पुलिस के अनुसार प्रेम संबंधों व फौजी के परिवार के बीच शादी को लेकर विरोध हत्या का कारण बना है। आरोपित युवती पर संदेह जता रहा था कि उसके किसी और व्यक्ति के साथ भी संबंध हैं।

बैरियां की रहने वाली थी 24 वर्षीय अंशिका थाना बंगाणा के तहत बैरियां गांव की 24 वर्षीय युवती अंशिका की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसके होने वाले पति प्रवेश कुमार निवासी भिंडला को हिरासत में ले लिया है, जबकि उसके चाचा आरोपित संजीव कुमार उर्फ संजू निवासी भिंडला को गिरफ्तार कर लिया है। प्रवेश सेना में कार्यरत है और घटना के बाद मंगलवार सुबह ही बस में जम्मू स्थित यूनिट के लिए चला गया था।

घटनास्थल के पास से टूटी सिम व बाइक बरामद वहीं, एसपी अमित यादव सहित पुलिस के उच्च अधिकारियों व फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल के पास से टूटी सिम व बाइक बरामद की है, जो मुख्य आरोपित प्रवेश की बताई जा रही है।