ऊना में युवती से दुष्कर्म का मामला दर्ज होने के बाद एसडीएम नहीं पहुंचे कार्यालय, परिसर में खड़ी है गाड़ी
Una SDM ऊना जिले की एक युवती ने एसडीएम पर कोर्ट चैंबर में दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई है कि एसडीएम ने वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया और कई बार शारीरिक शोषण किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी अधिकारी हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा का है।
संवाद सहयोगी, ऊना। जिला ऊना की युवती की ओर से दुष्कर्म के आरोप के बाद आरोपित एसडीएम कार्यालय नहीं आए हैं। आरोपित अधिकारी मामला दर्ज होने के बाद कार्यालय में नहीं आया। हालांकि उसकी सरकारी गाड़ी मिनी सचिवालय परिसर में खड़ी रही। कार्यालय में कई लोग कार्य करवाने पहुंचे थे।
युवती ने अधिकारी पर एसडीएम कोर्ट चैंबर में दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। युवती ने एसडीएम पर वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करके कई बार शारीरिक शोषण करने की शिकायत सदर थाना में दर्ज करवाई है।
पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध मामला दर्ज करके पीड़िता का मेडिकल करवाया है।आरोपित हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा का 2017 बैच का अधिकारी है और सिरमौर जिला का रहने वाला है।
इंटरनेट मीडिया पर हुई थी युवती की एसडीएम से बात
शिकायत में युवती ने बताया कि एसडीएम ऊना विश्वमोहन देव चौहान से उसकी पहचान इंटरनेट मीडिया के माध्यम से हुई थी। वह एम फार्मा की पढ़ाई करने के साथ ताइक्वांडो की खिलाड़ी है। एसडीएम ने उसे बुलाया और कहा कि वह खेलों को प्रमोट करना चाहता है।
10 अगस्त को कोर्ट चैंबर दिखाने ले गया और किया दुष्कर्म
10 अगस्त को वह एसडीएम कार्यालय में गई तो आरोपित उसे कोर्ट चैंबर दिखाने ले गया। वहां पर कहा कि वह उससे प्यार करता है और शादी करना चाहता है। इसके बाद उसके साथ जबरन संबंध बनाए।
कुछ दिन बाद विश्राम गृह में बुलाया
आरोप है कि इसके कुछ दिन बाद अधिकारी ने उसे ऊना के विश्राम गृह में किसी और नाम से कमरा बुक करवाने को कहा और बुलाया। वहां पर रात को उसके साथ संबंध बनाए। पीड़िता ने शादी की बात की तो एसडीएम ने वीडियो का हवाला देकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और बातचीत कम कर दी।
घर गई तो धक्के मारकर बाहर निकाला
एसडीएम ने कहा कि उसकी सगाई कहीं और हो गई है। जब वह उसके घर गई तो उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया।
एसपी ऊना अमित यादव ने बताया कि एक प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ युवती ने एफआइआर दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। अधिकारी को गिरफ्तार करने के लिए टीम कार्रवाई में जुट गई है।
राष्ट्रीय महिला आयोग के पास 28 अगस्त को दर्ज कराई थी आनलाइन शिकायत
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसने 28 अगस्त को राष्ट्रीय महिला आयोग के पास आनलाइन शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसकी जानकारी आठ सितंबर को मिलने के बाद आरोपित ने उसे धमकाना शुरू कर दिया और शिकायत वापस लेने का दबाव बनाने लगा। इसके साथ ही हरियाणा नंबर की गाड़ी उसका पीछा करने लगी, जिससे वह डर गई। उस गाड़ी को कई बार आरोपित के घर के बाहर खड़ा देखा था।
