Himachal: ऊना में शादी से एक दिन पहले दुल्हन की हत्या, 4 महीने की गर्भवती थी युवती; पहले कर चुकी थी कोर्ट मैरिज
Himachal Una Murder Case ऊना में शादी से एक दिन पहले युवती की हत्या का मामला सामने आया है। मृतका अंशिका की मां ने आरोप लगाया है कि उसकी बेटी ने प्रवेश कुमार से कोर्ट मैरिज की थी और वह चार माह की गर्भवती थी। प्रवेश का चाचा संजीव कुमार इस शादी से खुश नहीं था और उसने अंशिका को जान से मारने की धमकी दी थी।
अविनाश विद्रोही, गगरेट (ऊना)। Himachal Una Murder Case, हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में शादी से एक दिन पहले युवती हत्या और शव जलाने के मामले में नया खुलासा हुआ है। पुलिस थाना बंगाणा के तहत बैरियां मंजड में हुई इस खौफनाक वारदात ने लोगों को हिलाकर रख दिया है।
वैरियां निवासी मृतका अंशिका की मां ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी ने करीब 4-5 माह पहले भिंडला गांव के प्रवेश कुमार (आर्मी में कार्यरत) से कोर्ट मैरिज कर ली थी और वह करीब चार माह की गर्भवती थी।
मृतका की मां का कहना है कि प्रवेश का परिवार, खासतौर पर उसका चाचा संजीव कुमार उर्फ सन्जू (रिटायर्ड फौजी), इस शादी से खुश नहीं थे। संजीव कुमार अक्सर अंशिका और उसके परिवार को जान से मारने की धमकियां देता था।
22 सितंबर को हुई थी प्रवेश से बात
स्वजन के अनुसार, अंशिका की प्रवेश से 24 सितंबर को हिंदू रीति-रिवाज से शादी होनी थी। 22 सितंबर की रात अंशिका ने फोन पर प्रवेश से बात की और बताया कि उसका चाचा संजीव कुमार धमकियां दे रहा है। उसी रात अंशिका अपने कमरे में सोने चली गई, लेकिन सुबह गायब मिली।
पुली के नीचे मिली अधजली लाश
स्वजन ने पूरे दिन अंशिका को ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। रात करीब 8:30 बजे बैरियां मंजड में सड़क किनारे पुली के नीचे अंशिका का शव अधजली हालत में पड़ा मिला।
मां का आरोप, प्रवेश और उसके चाचा ने की हत्या
मां का आरोप है कि उसकी बेटी को प्रवेश कुमार और उसके चाचा संजीव कुमार ने साजिश रचकर गला रेत कर हत्या की और फिर सुबूत मिटाने के लिए शव को जला दिया। यह शक इसलिए भी गहरा हुआ क्योंकि आरोपित फौजी उसी दिन घर से गायब हो गया।
फॉरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य
थाना बंगाणा पुलिस ने मौके पर पहुंच कर शव को कब्जे में लिया और फॉरेंसिक टीम से साक्ष्य जुटाए। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपितों के खिलाफ हत्या, साजिश रचने और सबूत मिटाने की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कॉल डिटेल्स के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है।
एएसपी सुरेंद्र शर्मा ने पुष्टि करते हुए बताया कि प्रेम संबंधों पर आधारित मामला है, इसी कारण लड़की की हत्या हुई है। पुलिस सभी पहलुओं से इस मामले की जांच कर रही है।
