कुल्लू दुष्कर्म मामले में डीएसपी मनाली करेंगे एसडीएम के विरुद्ध जांच, तीन जगह बनाई संपत्ति की भी होगी पड़ताल
Kullu SDM कुल्लू के एसडीएम विकास शुक्ला पर एक महिला ने दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म के प्रयास के आरोप लगाए हैं। पुलिस अधीक्षक कुल्लू ने मामले की जांच डीएसपी मनाली को सौंपी है। पीड़िता का मेडिकल करवाया गया है और सैंपल लिए गए हैं। महिला ने एसडीएम पर अवैध संपत्ति बनाने का भी आरोप लगाया है जिसके बाद विजिलेंस विभाग भी सक्रिय हो गया है।
जागरण संवाददाता, मंडी। Kullu SDM, कुल्लू के एसडीएम रहे 2013 बैच के एचएएस अधिकारी विकास शुक्ला पर लगे दुष्कर्म के आरोपों की जांच डीएसपी मनाली करेंगे। एक महिला ने एसडीएम पर दुष्कर्म करने, दो अन्य साथियों के साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म का प्रयास करने तथा जातिसूचक शब्दों से पुकार कर अपमानित करने के आरोप लगाए हैं।
पुलिस अधीक्षक कुल्लू ने डीएसपी मनाली केडी शर्मा को जांच का जिम्मा सौंपा है। पहले मामले की जांच महिला थाना कुल्लू कर रहा था।
वहीं पुलिस ने सोमवार को पीड़िता का क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में मेडिकल करवाया। जांच के लिए सैंपल भी लिए गए हैं। पीड़िता ने विकास शुक्ला पर अवैध तरीके से संपत्ति बनाने का आरोप भी लगाया है। इन आरोपों के बाद विजिलेंस विभाग भी हरकत में आ गया है। शुक्ला ने बद्दी, पंचकूला व कुल्लू में कई स्थानों पर संपत्ति बना रखी है।
मोबाइल फोन साक्ष्य मिटाने के लिए ब्यास नदी में फेंका
पीड़िता ने आरोपितों पर मोबाइल फोन व पर्स छीनने का आरोप लगाया है। मोबाइल फोन में वाट्सएप चैटिंग के साक्ष्य व फोटो थे। आरोप है कि आरोपितों ने मोबाइल फोन साक्ष्य मिटाने के लिए ब्यास नदी में फेंक दिया था। पुलिस अब मोबाइल फोन की तलाश में जुट गई है। काल डिटेल खंगाल साक्ष्य जुटाने के प्रयास होंगे।
एएसआइ परमानंद पर भी लगाए हैं आरोप
पीड़िता ने कुल्लू थाना के एएसआइ परमानंद पर भी मर्जी से बयान लिखकर उस पर जबरदस्ती अंगूठा लगवाने के आरोप लगाए हैं, जबकि पीड़िता स्नातक हैं। एएसआइ ने 24 सितंबर 2024 को बयान पर अंगूठे का निशान लगवाया था। 23 दिसंबर 2024 को भेजे अश्लील मैसेज की प्रति भी शिकायत के साथ लगाई है।
मुझे जांच सौंपी गई है। इसकी लिखित जानकारी मिल गई है, लेकिन अभी फाइल नहीं मिली है। अभी इस मामले में कुछ नहीं कह सकता।
-केडी शर्मा, डीएसपी मनाली।
