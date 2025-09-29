Himachal: फोरलेन पर ट्रक की कार से टक्कर होने पर पंजाब के युवकों ने किडनैप कर लिया चालक, ढाबा मालिक की होशियारी से छुड़ाया
Himachal Pradesh News कीरतपुर नेरचौक फोरलेन पर पंजाब नंबर की कार सवार कुछ युवकों ने एक ट्रक ड्राइवर का अपहरण कर लिया। ट्रक और कार की टक्कर के बाद युवकों ने ड्राइवर को नुकसान की भरपाई करने के लिए कहा। बात न बनने पर वे उसे जबरन पंडोह ले गए।
जागरण संवाददाता, बिलासपुर। कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर पट्टा के पास पंजाब नंबर की कार में सवार कुछ लोगों ने ट्रक चालक का कथित तौर पर अपहरण कर लिया। पुलिस ने बाद में चालक को पंडोह में सुरक्षित छुड़ाया और छह आरोपितों को गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार, सुई सुराड़ निवासी ट्रक चालक अजय कुमार शनिवार रात को पंजाब से ट्रक खाली करके लौट रहा था। रात करीब 11 बजे पट्टा के पास उसकी कार के साथ टक्कर हो गई, जिससे कार को नुकसान पहुंचा।
इसके बाद कार में सवार लोगों ने अजय के ट्रक को नौणी के पास रोक लिया और उसे नुकसान की भरपाई करने को कहा। अजय ने मालिक से बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पाई। इसी दौरान आरोपितों ने अजय को जबरन अपनी गाड़ी में बिठा लिया और पंडोह की ओर ले गए।
ढाबा मालिक ने बरती होशियारी तो गिरफ्तार हुए आरोपित
रास्ते में एक ढाबा मालिक ने अजय को संदिग्ध स्थिति में देखा और शक होने पर पूछताछ की। अजय ने बताया कि उसे जबरन उठाया गया है। ढाबा मालिक ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पंडोह पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छह लोगों को गिरफ्तार किया और अजय को सुरक्षित छुड़ाया। डीएसपी मदन धीमान ने मामले की पुष्टि की है।
