हिमाचल में चिट्टे की सबसे बड़ी खेप पकड़ी, टेंपरेरी नंबर कार में चंडीगढ़ से कुल्लू नशा ले जा रहे थे दो युवक

Chitta Recovery in Himachal बिलासपुर पुलिस ने चिट्टे की तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। घुमारवीं पुलिस ने बलोह टोल प्लाजा के पास नाकाबंदी के दौरान एक कार से आधा किलो चिट्टा बरामद किया है और दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जागरण टीम, कोठीपुरा (बिलासपुर)। Chitta Recovery in Himachal, हिमाचल प्रदेश में चिट्टे की सबसे बड़ी खेप पकड़ी गई है। जिला बिलासपुर में पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ यह बड़ी सफलता हासिल की है। घुमारवीं पुलिस ने सोमवार को बलोह टोल प्लाजा के पास नाकाबंदी के दौरान एक कार से आधा किलो चिट्टा बरामद किया है। पुलिस ने मौके पर दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी के अनुसार, चंडीगढ़ से कल्लू की ओर जा रही एक टेंपरेरी नंबर कार जब टोल प्लाजा पर पहुंची तो पुलिस टीम ने उसे रोकने का इशारा किया। कार में बैठे दोनों व्यक्ति पुलिस को देखकर घबरा गए। शक के आधार पर तलाशी ली गई तो बैग के अंदर दो रंगीन लिफाफे मिले। खोलकर देखने पर उनमें से चिट्टा बरामद हुआ, जिसका वजन 518 ग्राम निकला।

हिमाचल प्रदेश में यह अब तक की सबसे बड़ी खेप मानी जा रही है। पुलिस आरोपितों से कड़ी पूछताछ कर पता लगाएगी कि यह नशा कहां से लेकर आए और कहां ले जा रहे थे। बताया जा रहा है तस्कर अमृतसर की तरफ से चिट्टे की खेप लेकर चंडीगढ़ पहुंचे थे व उसक बाद कुल्लू जा रहे थे।