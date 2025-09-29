Language
    Himachal News: कार में बैठकर शिकार पर जा रहे थे पांच दोस्त, तभी अचानक चली गोली और एक की मौत

    By Jagran News Edited By: Rajesh Kumar Sharma
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 11:43 AM (IST)

    Chamba Golikand चंबा के तीसा क्षेत्र में शिकार पर निकले पांच युवकों में से एक की गोली लगने से मौत हो गई। कार में अचानक बंदूक चलने से हादसा हुआ। मृतक की पहचान दलीप उर्फ दीपू के रूप में हुई है। पुलिस ने चार युवकों को हिरासत में ले लिया है और मामला दर्ज कर लिया है।

    जिला चंबा के तीसा में गोली चलने से युवक की मौत हो गई। प्रतीकात्मक फोटो

    संवाद सहयोगी, चंबा। Chamba Golikand, हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा के तीसा क्षेत्र में शिकार पर निकले युवकों में से एक की गोली लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पांच युवक कार में शिकार करने के लिए जा रहे थे, इस दौरान अचानक बंदूक से गोली चलने से एक की मौत हो गई।

    पहचान दलीप उर्फ दीपू पुत्र कंश निवासी गांव व डाकघर तीसा के रूप में हुई है। पुलिस ने मृतक के साथ शिकार पर गए चार युवकों को हिरासत में ले लिया है। इसके साथ ही बीएनएस और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

    खून अधिक बह जाने से चली गई जान

    पांचों युवक जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए चंबा के चकलू क्षेत्र में गए थे। उन्होंने अपने साथ शिकार के लिए बंदूक भी ली थी। कार में बैठते ही अचानक बंदूक से गोली चल गई। दलीप की दोनों टांगों में गोली लग गई। इस कारण खून अधिक बह गया। घायल युवक को उसके साथियों ने तीसा अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां चिकित्सक ने जांच कर मृत घोषित कर दिया।

    पुलिस ने चारों युवक हिरासत में लिए

    घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम अस्पताल पहुंच गई। उन्होंने शव को कब्जे में लेकर पूछताछ के लिए चारों युवकों को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए युवकों में रूप सिंह पुत्र दौलत राम, हैप्पी पुत्र केवल, सुशील पुत्र लाल चंद और लवली पुत्र महिंदर सिंह शामिल हैं, सभी तीसा के स्थायी निवासी हैं।

    बंदूक का लाइसेंस नहीं मिला

    पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर साक्ष्य जुटाए हैं और फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। पुलिस ने बताया कि जिस बंदूक से गोली चली है, उसका लाइसेंस अभी तक युवकों के पास नहीं मिला है लेकिन प्रारंभिक जांच में पता चला है कि बंदूक दलीप की थी।

    बंदूक किसने पकड़ी थी हो रही जांच

    अब तक यह भी पता नहीं चला है कि बंदूक खुद दलीप ने पकड़ी थी या उसके किसी साथी ने। मामले की गहनता से जांच जारी है और सभी प्रकार के साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं।

    पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है।

