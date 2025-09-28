Himachal: घर में चल रही थी शादी की तैयारी और युवक की संदिग्ध हालात में मौत, आंखें पड़ गईं नीली; मुंह से निकल रहा था झाग
Himachal Pradesh Bilaspur News जिला बिलासपुर के कयाणा में शादी की तैयारी के बीच एक युवक की संदिग्ध मौत हो गई। युवक का शव सड़क किनारे मिला जिसके मुंह से झाग निकल रहा था और आंखें नीली पड़ गई थीं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, बिलासपुर। Himachal Pradesh Bilaspur News, हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में शादी की तैयारी के बीच युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। बरमाणा पुलिस थाना क्षेत्र के तहत जुखाला के पास मटौर-शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग कयाणा गांव के पास सड़क किनारे 28 वर्षीय युवक का शव मिला है। घर में शादी की तैयारी चल रही थी, युवक की चचेरी बहन की आज से शादी थी।
अभी तक मौत के सही कारण का पता नहीं चल पाया है कि युवक की मौत किन कारणों से हुई है और कैसे हुई है। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार एनएच शिमला-मटौर पर स्थित कयाना गांव के पास रविवार सुबह स्थानीय लोगों ने विनीत शर्मा पुत्र राम स्वरुप राजू निवासी निहारखन वासला डाकघर ब्रह्मपुखर तहसील सदर जिला बिलासपुर को मृत अवस्था में देखा। उन्होंने तुरंत इसके परिवारजनों को सूचित कर दिया।
मुंह से निकल रहा था झाग, आंखें पड़ गई थीं नीली
बताया जा रहा है कि युवक का घर भी सड़क से कुछ दूरी पर है। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को कब्जे में लेकर पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया।प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि मृतक के मुंह से झाग निकल रहा था। इसके अलावा उसकी दोनों आंखें पूरी तरह नीली पड़ गई थीं।
आज से शुरू होनी थी चचेरी बहन की शादी
बड़ी बात यह है कि रविवार को विनीत के घर पर उसके चाचा की बेटी की शादी शुरू होने वाली थी कि इससे पहले विनीत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही खोलेगी मौत का राज
डीएसपी जिला मुख्यालय मदन धीमान ने कहा कि जुखाला के पास सड़क किनारे एक 28 वर्षीय युवक का शव बरामद हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि मौत किन कारणों से हुई है।
