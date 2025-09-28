कांगड़ा के खैरियां में रात को घरों पर संदिग्ध पत्थर गिरने से दहशत में लोग, लिखे हैं खतरनाक संदेश; एसपी ने बताई असलियत

Himachal Pradesh Kangra News कांगड़ा जिले के खैरियां पंचायत के पनसाल गांव में घरों पर रहस्यमय पत्थर गिर रहे हैं जिससे दहशत का माहौल है। पत्थरों पर डरावने संदेश लिखे हैं। पुलिस जांच में यह बच्चों की शरारत निकली। एसपी ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है और सुरक्षा का आश्वासन दिया है।

संवाद सूत्र, बिलासपुर (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में एक ऐसा वाकया हुआ है कि लोग दहशत में हैं। देहरा विधानसभा क्षेत्र की पंचायत खैरियां के गांव पनसाल में एक सप्ताह से घरों पर संदिग्ध पत्थर गिर रहे हैं। इस कारण लोगों में डर का माहौल है। रात को घरों की छत और आंगन में पत्थर गिरते हैं और पत्थरों पर संदेश लिखा है 'एंड गेम बचके रहना अल्ला हु अकबर'।

उक्त घटना पूर्व विधायक होशियार सिंह के घर के पास की ही है। हालांकि उनके घर पर पहले से ही गृह मंत्रालय की सुरक्षा के तहत सीआरपीएफ जवान तैनात हैं, फिर भी घरों पर रातों को पत्थर गिरना और डरावने संदेश मिलना पूरे इलाके के लिए चौकाने वाली बात है।

एक घर का ताला और ग्लेज टूटा था पंचायत प्रधान जसवीर गुलेरिया ने बताया कि पहले एक घर का ताला और ग्लेज टूटा था। इसके बाद लगातार रात को पत्थरों का गिरना शुरू हो गया। वार्ड पंच कमल किशोर ने इसकी सूचना पुलिस स्टेशन हरिपुर में दी थी।

ग्रामीण बोले, इलाके में संदिग्ध लोग घूमते दिखे हैं ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार इलाके में संदिग्ध लोगों को भी घूमते देखा है। उन्होंने बताया कि पिछले एक सप्ताह से रोजाना रात को छत पर कोई पत्थर फेंक रहा है।