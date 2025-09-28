Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कांगड़ा के खैरियां में रात को घरों पर संदिग्ध पत्थर गिरने से दहशत में लोग, लिखे हैं खतरनाक संदेश; एसपी ने बताई असलियत

    By rajinder dogra Edited By: Rajesh Kumar Sharma
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 03:57 PM (IST)

    Himachal Pradesh Kangra News कांगड़ा जिले के खैरियां पंचायत के पनसाल गांव में घरों पर रहस्यमय पत्थर गिर रहे हैं जिससे दहशत का माहौल है। पत्थरों पर डरावने संदेश लिखे हैं। पुलिस जांच में यह बच्चों की शरारत निकली। एसपी ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है और सुरक्षा का आश्वासन दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    खैरियां के पनसाल गांव में घरों पर फेंके गए संदिग्ध पत्थर। जागरण

    संवाद सूत्र, बिलासपुर (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में एक ऐसा वाकया हुआ है कि लोग दहशत में हैं। देहरा विधानसभा क्षेत्र की पंचायत खैरियां के गांव पनसाल में एक सप्ताह से घरों पर संदिग्ध पत्थर गिर रहे हैं। इस कारण लोगों में डर का माहौल है। रात को घरों की छत और आंगन में पत्थर गिरते हैं और पत्थरों पर संदेश लिखा है 'एंड गेम बचके रहना अल्ला हु अकबर'।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उक्त घटना पूर्व विधायक होशियार सिंह के घर के पास की ही है। हालांकि उनके घर पर पहले से ही गृह मंत्रालय की सुरक्षा के तहत सीआरपीएफ जवान तैनात हैं, फिर भी घरों पर रातों को पत्थर गिरना और डरावने संदेश मिलना पूरे इलाके के लिए चौकाने वाली बात है।

    एक घर का ताला और ग्लेज टूटा था

    पंचायत प्रधान जसवीर गुलेरिया ने बताया कि पहले एक घर का ताला और ग्लेज टूटा था। इसके बाद लगातार रात को पत्थरों का गिरना शुरू हो गया। वार्ड पंच कमल किशोर ने इसकी सूचना पुलिस स्टेशन हरिपुर में दी थी।

    ग्रामीण बोले, इलाके में संदिग्ध लोग घूमते दिखे हैं

    ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार इलाके में संदिग्ध लोगों को भी घूमते देखा है। उन्होंने बताया कि पिछले एक सप्ताह से रोजाना रात को छत पर कोई पत्थर फेंक रहा है।

    एसपी बोले, किसी संगठन या बाहरी तत्व का काम नहीं

    एसपी देहरा मयंक चौधरी ने ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए बताया कि इसमें किसी भी तरह का बड़ा खतरा नहीं है। उन्होंने बताया कि जांच में सामने आया है कि यह पत्थरों का गिरना किसी संगठन या बाहरी तत्व का काम नहीं, बल्कि बच्चों की शरारत थी। उन्होंने बताया कि पूर्व विधायक के घर की सुरक्षा में किसी तरह की कमी नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर विश्वास न करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

    यह भी पढ़ें- Himachal News: नगरोटा बगवां में भतीजे ने की चाचा की बेरहमी से हत्या, चाकू से किए 8 वार; पुलिस ने दबोचा आरोपित

    यह भी पढ़ें- कुल्लू के पूर्व SDM की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, यौन शोषण की शिकायत पर DGP ने दिए जांच के आदेश