Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    धर्मशाला कॉलेज छात्रा मौत मामले में CM का बड़ा बयान, सस्पेंड होगा प्रोफेसर; कॉल डिटेल से हर दोषी का लगेगा पता

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 02:02 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मशाला कॉलेज की छात्रा की रैगिंग व प्रताड़ना से हुई मौत के मामले में सख्त रुख अपनाया है। सीएम न ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू। जागरण

    जागरण टीम, सोलन। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने धर्मशाला कॉलेज की छात्रा से रैगिंग व प्रताड़ना के बाद मौत मामले में बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा कि बच्ची ने वीडियो में बयान दिया है व स्पष्ट रूप से छात्राओं व एक प्रोफेसर पर आरोप लगाया है। आरोपित प्रोफेसर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाएगा। इसके अलावा अन्य आरोपितों के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 

    आरोपित प्रोफेसर व अन्य की कॉल डिटेल खंगाली जाएगी, इसके बाद मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा। 

    मुख्यमंत्री ने कहा कि पीड़िता के बयान के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और जांच में उपलब्ध रिकॉर्डिंग को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रकरण में जो भी अन्य लोग शामिल पाए जाएंगे, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    नालागढ़ धमाके पर भी बोले सीएम

    वहीं जिला सोलन के नालागढ़ में ब्लास्ट मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि एनआईए जब अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी, उसके बाद ही इस विषय पर कुछ कहा जा सकेगा। फिलहाल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। 

    अंतरिम जमानत पर है प्रोफेसर

    इस मामले में आरोपित प्रोफेसर ने जिला सत्र न्यायालय से अंतरिम जमानत ले ली है। कोर्ट ने आरोपित को जांच में सहयोग करने का आदेश दिया है। पुलिस की ओर से आरोपित से गहन पूछताछ की जाएगी। 

    वायरल वीडियो में लगाए हैं आरोप

    छात्रा का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उसने आरोपित प्रोफेसर पर तंग करने और बैड टच करने का आरोप लगाया। वहीं छात्राओं पर उसे प्रताड़ित करने और उसके बाल तक काटने का आरोप लगाया है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने प्रोफेसर व आरोपित छात्राओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। 

    यह भी पढ़ें: धर्मशाला कॉलेज छात्रा मौत मामले में UGC के बाद SC-ST आयोग ने भी लिया संज्ञान, तलब की रिपोर्ट; मेडिकल रिपोर्ट खोलेगी राज

    कंडाघाट में 168 करोड़ से बनेगा दिव्यांगजन के लिए उत्कृष्टता केंद्र

    कंडाघाट उपमंडल की ग्राम पंचायत क्वारग के गांव टिकरी में लगभग 168 करोड़ रुपये की लागत से ‘दिव्यांगजन के लिए उत्कृष्टता केंद्र’ (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर दिव्यांगजन) स्थापित किया जा रहा है। इस केंद्र में 27 वर्ष तक की आयु के दिव्यांग को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के साथ-साथ आवासीय सुविधाएं, खेल मैदान और अन्य आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।

    मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य दिव्यांग बच्चों को बेहतर भविष्य देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने बताया कि केंद्र के साइड डेवलपमेंट का कार्य पूर्ण हो चुका है और आने वाले समय में यहां दिव्यांग बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल व विधायक संजय अवस्थी भी मौजूद रहे।