धर्मशाला कॉलेज छात्रा मौत मामले में CM का बड़ा बयान, सस्पेंड होगा प्रोफेसर; कॉल डिटेल से हर दोषी का लगेगा पता

जागरण टीम, सोलन। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने धर्मशाला कॉलेज की छात्रा से रैगिंग व प्रताड़ना के बाद मौत मामले में बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा कि बच्ची ने वीडियो में बयान दिया है व स्पष्ट रूप से छात्राओं व एक प्रोफेसर पर आरोप लगाया है। आरोपित प्रोफेसर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाएगा। इसके अलावा अन्य आरोपितों के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।



आरोपित प्रोफेसर व अन्य की कॉल डिटेल खंगाली जाएगी, इसके बाद मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पीड़िता के बयान के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और जांच में उपलब्ध रिकॉर्डिंग को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रकरण में जो भी अन्य लोग शामिल पाए जाएंगे, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नालागढ़ धमाके पर भी बोले सीएम वहीं जिला सोलन के नालागढ़ में ब्लास्ट मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि एनआईए जब अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी, उसके बाद ही इस विषय पर कुछ कहा जा सकेगा। फिलहाल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।

अंतरिम जमानत पर है प्रोफेसर इस मामले में आरोपित प्रोफेसर ने जिला सत्र न्यायालय से अंतरिम जमानत ले ली है। कोर्ट ने आरोपित को जांच में सहयोग करने का आदेश दिया है। पुलिस की ओर से आरोपित से गहन पूछताछ की जाएगी।

वायरल वीडियो में लगाए हैं आरोप छात्रा का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उसने आरोपित प्रोफेसर पर तंग करने और बैड टच करने का आरोप लगाया। वहीं छात्राओं पर उसे प्रताड़ित करने और उसके बाल तक काटने का आरोप लगाया है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने प्रोफेसर व आरोपित छात्राओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।