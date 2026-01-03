धर्मशाला छात्रा मौत मामले में शिक्षा विभाग ने गठित की जांच समिति, तीन कॉलेज के प्रिंसिपल कमेटी में शामिल

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला कॉलेज छात्रा की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के मामले में उच्च शिक्षा विभाग ने तथ्यात्मक/प्रारंभिक जांच के लिए जांच समिति का गठन किया है। निदेशक उच्च शिक्षा विभाग डॉ. अमरजीत शर्मा की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।

तीन दिन में रिपोर्ट देगी समिति

समिति छात्रा के साथ उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न, रैगिंग तथा जातिसूचक टिप्पणियों से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच करेगी। समिति को तीन दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट देने को कहा है।

समिति में इन्हें बनाया गया सदस्य

समिति में डॉ. हरीश कुमार अतिरिक्त निदेशक (कॉलेज) इस समिति के अध्यक्ष होंगे। डॉ. अंजु आर चौहान प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय ढलियारा, डॉ. प्रदीप कुमार कौंडल प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय बैजनाथ जिला कांगड़ा, डॉ. राजेश कुमार प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय नौरां जिला कांगड़ा को समिति का सदस्य बनाया गया है।



इसके अतिरिक्त राकेश वर्मा, अधीक्षक (जी-II), उच्च शिक्षा निदेशालय को जांच संचालन एवं संबंधित अभिलेखों की प्राप्ति में सहायता प्रदान करेंगे।