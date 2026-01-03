धर्मशाला कॉलेज छात्रा मौत मामले में UGC के बाद SC-ST आयोग ने भी लिया संज्ञान, तलब की रिपोर्ट; मेडिकल रिपोर्ट खोलेगी राज

जागरण संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला कॉलेज की छात्रा के कथित प्रताड़ना से अवसाद में जाने से मौत मामले में यूजीसी ने गंभीर संज्ञान लिया है। वहीं, एससी-एसटी आयोग ने भी रिपोर्ट तलब की है। रैगिंग व शारीरिक प्रताड़ना के कारण हुई मौत की घटना से जुड़ी मीडिया रिपोर्टों के आधार पर यूजीसी एंटी रैगिंग हेल्पलाइन ने स्वत संज्ञान लिया है। अभी इस मामले को लेकर पुलिस जांच जारी है।



इसी बीच यूजीसी ने घटना की जांच के लिए एक तथ्य जांच समिति का गठन किया है। यूजीसी ने आश्वासन दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।



वहीं एससी एसटी आयोग ने भी इस मामले को लेकर रिपोर्ट तलब की है। मामला सामने आने के बाद पुलिस द्वारा शुक्रवार मृतक छात्रा के घर जाकर स्वजनों से बातचीत कर उनके बयान दर्ज किए हैं।

नहीं हो पाया छात्रा के शव का पोस्टमार्टम छात्रा की मौत के बाद उसके वीडियो इंटरनेट मीडिया में सामने में आए थे। छात्रा के शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया था। छात्रा के साथ रैगिंग करने पर चार छात्राओं व शारीरिक प्रताड़ना का जो मामला प्रोफेसर के खिलाफ दर्ज किया गया है, वह छात्रा की मौत के बाद कुछ और रुख लेता। ऐसे में छात्रा की मौत के बाद उसका पोस्टमार्टम भी पुलिस द्वारा करवाया जाता और उसकी मौत के सही कारणों का पता भी चल सकता था।

अब मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे बढ़ेगी पुलिस छात्रा की मौत के बाद उसका पोस्टमार्टम भी नहीं हो पाया है तो ऐसे में अब जहां जहां इस छात्रा की बीमारी को लेकर इलाज करवाया गया है वहां से इसके जांच की मेडिकल रिपोर्ट भी पुलिस द्वारा ली जाएगी और उसके बाद किन कारणों से इस छात्रा की मौत हुई है इसका भी पता चल पाएगा।