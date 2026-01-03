Language
    हिमाचल: चंबा में रात को गहरी खाई में जा गिरी कार, सुबह पता चला तो गाड़ी में मृत मिले पति-पत्नी; तीसरे की हालत गंभीर

    Updated: Sat, 03 Jan 2026 12:32 PM (IST)
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 12:32 PM (IST)

    Chamba Car Accident, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में पति-पत्नी की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। चंबा-तीसा ...और पढ़ें

    चंबा तीसा मार्ग से खाई में गिरी कार।

    जागरण संवाददाता, चंबा। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में एक दर्दनाक हादसे में पति-पत्नी की मौत हो गई व एक की हालत गंभीर है। चंबा-तीसा मार्ग पर पुखरी में ईंड नाला के समीप एक कार गहरी खाई में जा गिरी।

    बताया जा रहा है कि यह हादसा रात को हुआ था व इसका पता सुबह करीब 9 बजे तब चला, जब राहगीरों ने सड़क से नीचे दुर्घटनाग्रस्त वाहन देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी।

    दुर्घटनाग्रस्त कार में चालक सहित तीन लोग सवार थे। पुलिस व स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू कर घायल को बाहर निकाला गया। हादसे में हरि सिंह (पुत्र देविया), निवासी गांव कुहोग, डाकघर सिद्धोट, तहसील चुराह, जिला चंबा तथा उनकी पत्नी शिव देई उर्फ कमलो की मौत हो गई हैं। दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिए हैं। 

    घायल गंभीर हालत में चंबा के बाद टांडा रेफर

    वहीं, हादसे में जगदीश सोनी (पुत्र मोहन लाल), निवासी गांव कुंडी, डाकघर सिद्धोट, तहसील चुराह गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज चंबा में भर्ती करवाया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर न होने पर टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है।

    क्या है हादसे की वजह

    प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि रात के समय अंधेरा, सड़क की तीखी ढलान और संभवतः तेज रफ्तार हादसे की वजह बनी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वाहन गहरी खाई में गिरा है। 

    पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तकनीकी जांच के बाद दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। हादसे की खबर से चुराह क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है।

    क्या कहते हैं एसपी

    पुलिस अधीक्षक चंबा विजय कुमार सकलानी का कहना है कि ईंड नाला के पास हुई कार दुर्घटना में दो लोगों की मृत्यु और एक के घायल होने की सूचना अत्यंत दुखद है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर भेजी गई और राहत व जांच कार्य तुरंत शुरू किया गया। मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। घायलों के बेहतर उपचार की व्यवस्था की गई है।