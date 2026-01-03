Language
    धर्मशाला छात्रा मौत मामला: डीएमसी लुधियाना पहुंची हिमाचल पुलिस, इलाज करने वाले मेडिकल स्टाफ ने क्या बताया?

    By Rajesh SharmaEdited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 02:35 PM (IST)

    हिमाचल पुलिस धर्मशाला की छात्रा की कथित प्रताड़ना से हुई मौत के मामले में जांच के लिए डीएमसी लुधियाना पहुंची। पुलिस ने छात्रा के इलाज संबंधी दस्तावेज ...और पढ़ें

    धर्मशाला कॉलेज की छात्रा का फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला कॉलेज की छात्रा के कथित प्रताड़ना से अवसाद में जाने से हुई मौत के मामले में पुलिस शनिवार को डीएमसी लुधियाना पहुंची। यहां पुलिस ने छात्रा के इलाज से संबंधित दस्तावेजों को कब्जे में लिया है। पुलिस द्वारा डीएमसी लुधियाना के मेडिकल स्टाफ के भी बयान कलमबद्ध किए गए हैं।

    बताया जा रहा है मेडिकल स्टाफ ने छात्रा की हालत के बारे में पुलिस को जानकारी दी है कि वह किस तरह से सहमी हुई थी। पुलिस ने मेडिकल स्टाफ के बयान के आधार पर अब आगामी कार्रवाई कर रही है। 

    वायरल वीडियो में देखा गया है कि छात्रा बयान देने के दौरान डर रही थी व रुक-रुककर अपनी बात रख रही थी। पीड़िता स्पष्ट बात कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी।

    डीएसपी धर्मशाला कर रहीं मामले की जांच

    मामले की जांच पुलिस उप अधीक्षक धर्मशाला निशा द्वारा की जा रही है। पुलिस द्वारा मेडिकल रिकॉर्ड, वीडियो क्लिप और गवाहों के बयान सहित सभी साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। छात्रा की इलाज के दौरान 26 दिसंबर 2025 को लुधियाना स्थित डीएमसी अस्पताल में मृत्यु हो गई थी।

    क्या कहते हैं एसपी 

    पुलिस अधीक्षक जिला कांगड़ा अशोक रत्न ने बताया कि जांच टीम इलाज से जुड़े दस्तावेज और मेडिकल स्टाफ के बयान दर्ज करने के लिए लुधियाना पहुंची है। इसके अलावा छात्रा के पिता का बयान न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज करवाने की भी प्रक्रिया प्रस्तावित है, ताकि मामले के सभी पहलुओं की निष्पक्ष और गहन जांच सुनिश्चित की जा सके।

    पुलिस अधीक्षक ने बताया कि छात्रा के साथ रैगिंग, मारपीट और यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह मामला मृतक छात्रा के पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर पंजीकृत हुआ है।

