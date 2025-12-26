जिंदा जल गए तीन लंगोटिया यार, अग्नि में बुझी पहचान; दोस्ती की डोर ने आखिरी सांस तक नहीं छोड़ा साथ

विपिन कुमार, नारनौल। Narnaul Accident नारनौल शहर के गांव नीरपुर में बृहस्पतिवार को तीन लंगोटिया यारों की पहचान बुझ गई। एनएच-152डी पर हुए भीषण सड़क हादसे ने केवल तीन जिंदगियां नहीं छीनी, बल्कि पहचान, रिश्तों और रोजमर्रा की जिंदगियों को भी राख में बदल दिया।

आग की लपटें इतनी भयावह थीं कि कार सवार तीनों दोस्तों के शव पूरी तरह से जल चुके थे। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर हर्ष चौहान के अनुसार, तीनों शव कंप्लीट बर्न हो चुके थे। हालात ऐसे थे कि शारीरिक पहचान तक संभव नहीं हो सकी। मजबूरी में डॉक्टरों को तीनों के डीएनए सैंपल लेने पड़े, जिन्हें अब डीएनए जांच के लिए भेजा जाएगा, ताकि कानूनी तौर पर औपचारिक पहचान सुनिश्चित की जा सके।

यह केवल एक मेडिकल प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि उस त्रासदी का प्रमाण थी, जिसमें इंसान की पहचान भी आग में गल जाती है। जिस दोस्ती को लोग चेहरे और नाम से जानते थे, उसे अब कागजों पर साबित करना पड़ेगा।